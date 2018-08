Luege: El estudio ambiental del NAIM omitió a propósito el daño al Lago, a las aves y al entorno

La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 2014 para construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) fue un mero trámite “justificatorio” para aprobar el proyecto y omitió a propósito las implicaciones que habría sobre el Lago Nabor Carrillo, revela José Luis Luege Tamargo, ex director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y ex titular de la Semarnat durante las administraciones panistas.

La MIA es un estudio que permite prevenir, planear e identificar los efectos negativos que puede generar una obra sobre el medio ambiente. Es un documento en donde se señalan las medidas preventivas para minimizar los efectos negativos, en este caso del NAIM, y un requisito indispensable que debe aprobar o rechazar la Semarnat.

Luege Tamargo realizó un análisis sobre la construcción del NAIM, el proyecto estrella de la administración de Enrique Peña Nieto, en el Zona Federal del Lago de Texcoco (ZFLT) por encargo de Javier Jiménez Espriú, próximo Secretario de Comunicaciones y Transportes.

Cuando se aprobó la MIA del NAIM, en 2014, Juan José Guerra Abud era titular de la Semarnat.

“La Manifestación de Impacto Ambiental [del NAIM] es un documento justificatorio, de trámite para aprobar el proyecto. No hubo una evaluación a fondo de varios aspectos, el más importante es el del Lago Nabor Carrillo […]. Es una violación muy grave a la Ley ambiental y es una cuestión penal que implica una responsabilidad de la autoridades de Semarnat el haber aprobado ese impacto ambiental sin tomar en cuenta los impactos reales”, afirmó el ex funcionario federal, que se desempeñó como Secretario de Medio Ambiente en la administración de Vicente Fox Quesada.

En entrevista para este diario digital, Luege Tamargo explicó que la implicación más grave de la construcción de NAIM en esa zona es la desaparición del Lago Nabor Carrillo que data de los años 80 y que replicó la condición del viejo Lago de Texcoco a donde llegaron aves migratorias de Canadá y generó un microclima para toda la zona oriente de la Ciudad de México.

“Todos esos beneficios y servicios ambientales del Lago Nabor Carrillo, que es una superficie de mil hectáreas que quedan fuera de operación por el aeropuerto, no lo evaluó el impacto ambiental, no lo menciona. Ahora que van súper adelantados nos dicen que los especialistas en control aéreo les confirman que no puede estar el lago con espejo de agua, porque no pueden llegar aves migratorias; bueno eso lo debieron haber evaluado antes, no a estas alturas. Eso es para mí es de lo más grave”, consideró.

El ex funcionario federal advirtió que desaparecer el lago será un daño “inconmensurable” para la Ciudad de México y un daño ecológico invaluable.

“Yo como director de Conagua siempre me opuse a la construcción del aeropuerto en el vaso del Lago de Texcoco. Cuando se presenta el proyecto me opuse y siempre dije que era mejor plantear algo más, aunque estuviera alejado del actual aeropuerto. En Tizayuca decía yo, porque implicaba un nuevo polo de desarrollo y la distancia se puede salvar con un tren rápido. Durante los dos primeros años de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto yo ofrecí mis argumentos. Ellos tomaron la decisión y la responsabilidad queda totalmente en la administración de Peña Nieto”, apuntó.

Luege Tamargo criticó que el Lago Nabor Carrillo ha sido secado para demostrar, como “una ofensa a la inteligencia de los mexicanos”, que si quitan el agua, no llegan las aves migratorias. Ya va a la mitad.

Además, la MIA tampoco tomó en cuenta los hundimientos que se registran en la zona que oscilan entre los 20 y 40 centímetros al año. De construirse el NAIM, advirtió, se inundarán las comunidades asentadas alrededor del nuevo aeropuerto.

“En esa zona confluyen la mayor parte de los desagües de aguas negras. Llega todo, todos los ríos. La zona se está hundiendo y está provocando que no tengamos la capacidad de desagüe. No hay seguridad para la operación del aeropuerto y para las comunidades vecinas”, explicó.

El peligro para la zona oriente de la ciudad, añadió, es de inundación por el desbordamiento de agua en la temporada de lluvias, pues los drenes superficiales ya no tienen capacidad de desagüe y perdieron su desnivel original.

