Lozano borra tuit que ataca a adultos mayores y se disculpa

Javier Lozano Alarcón se retracta. El jefe de voceros de José Antonio Meade ofreció disculpas a los adultos mayores, luego de que difundiera un spot en el que se pide no dejar manejar el país a una persona de la tercera edad, en clara alusión a Andrés Manuel López Obrador.

El video generó polémica en redes sociales, en donde se criticó a Lozano por compartir un mensaje en donde se da a entender que los adultos mayores están impedidos a realizar diversas tareas por el hecho de tener una edad avanzada.

“Mi respeto a los adultos mayores. Que no quepa duda. El tema va por otro lado. Confiarle la conducción del país a alguien que se quedó trabado en los 70s es lo que no hace sentido. En fin. Una disculpa a quienes se sintieron ofendidos por el spot difundido”, escribió en Twitter.

Luego de que se suscitara el debate en redes sociales, Lozano decidió borrar el tuit en el que había compartido la grabación.

En tanto, en la plataforma digital Change.org hay una petición para que se separe del cargo al ex panista por insultar a los adultos de edad avanzada.

Hasta el momento en que se consultó la plataforma, se han acopiado casi 9 mil firmas electrónicas que apoyan la moción.

La petición fue elaborada por Ignacio Rodríguez, quien, según se lee en su cuenta de Twitter, es periodista.

Los protagonistas de las imágenes compartidas por Lozano son una joven y “su papá” -un personaje que viste y habla como López Obrador-, quienes intercambian un breve diálogo que ha sido catalogado, en redes sociales, como ofensivo para la gente de la tercera edad:

-Pa, te hemos dicho mil veces que ya no puedes manejar, pero no nos escuchas.

De fondo aparece la siguiente leyenda: “Si alguien no está en condiciones, quiérelo y respétalo, pero no lo dejes manejar un país”.

El video provocó las siguientes reacciones en las redes sociales:

Varios de los mensajes fueron dirigidos al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), al que solicitaron investigar el hecho.

En los últimos días, versiones han apuntado a que la salud de López Obrador se está deteriorando.

Ayer, desde Oaxaca, el candidato respondió a esos rumores:

“Primero dicen que me voy a quedar 14 años, que me voy a reelegir, y luego dicen que ya no voy aguantar. Ya no los entiendo. Voy a estar seis años sin ningún problema, trabajando”.