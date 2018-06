Los videos de Anaya y Meade en YouTube tienen algo en común: sólo detonan si el tema es AMLO

La imagen y algunos discursos pronunciados por Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de México de la coalición Juntos Haremos Historia, han sido utilizados en algunos de los spots que sus principales adversarios –José Antonio Meade Kuribreña de la coalición Todos por México y de Ricardo Anaya Cortés de la coalición Por México al Frente– usan para promoverse.

Los temas de la amnistía, los integrantes de campaña del políticos tabasqueño, la Reforma Educativa y el supuesto riesgo que representa AMLO para la inversión extranjera son los principales en los spots más populares montados al canal Youtube por los candidatos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), que buscan llegar a la silla presidencial el próximo 1 de julio.

Los spots de Ricardo Anaya Cortés, quien cuenta con más de 40 mil suscriptores en su canal de Youtube, coinciden con los spots de Meade Kuribreña, quien tiene más 20 mil suscriptores, porque se vuelven más populares cuando el contenido se centran en el tabasqueño.

En tanto, el candidato del independiente Jaime Rodriguez Calderón, “El Bronco”, quien tiene más de 29 mil suscritores insiste en su discurso pronunciado desde el primer debate presidencial: “cortarle las manos a los delincuentes” y ser “100 por ciento la opción ciudadana”.

Los videos más populares de Andrés Manuel, quien tiene más de 127 mil suscriptores, son los que corresponden a sus entrevistas en “Tercer Grado”, “Hechos Azteca Noticias” y el documental “Esto soy”, que trata sobre la vida del también ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, producido por Verónica Velasco y Epigmenio Ibarra y que tiene más de un millón de visualizaciones.

LA AMNISTÍA

Durante un mitin a principios de diciembre de 2017 en Tixtla, Guerrero, López Obrador habló de la declaración de amnistía en la que plantea incluir a corruptos, incluso a los que forman parte de lo que él llama “la mafia del poder”, pero además agregó a la lista a los líderes de grupos criminales, aunque precisó que esta decisión tendría que ser avalada por las víctimas.

“Si es necesario vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía siempre y cuando se cuente con el apoyo de las familias de las víctimas y no descartar el perdón. En la izquierda siempre se dice que ni perdón ni olvido, pero yo no coincido, olvido no, pero perdón sí, sobre todo si está de por medio la paz de un pueblo”.