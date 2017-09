Los sismos se deben a falta de fe, afirma El Bronco

Falta de fe y de cuidado a la naturaleza serían las causas de los recientes sismos que han sacudido a México, de acuerdo con Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León. Lo anterior fue publicado por el diario 24 horas.

El mandatario estatal dio su particular explicación de los recientes desastres naturales durante un discurso público en la apertura de una empresa, en la entidad que gobierna.

“Todos estamos viviendo esto de los desastres naturales contra los que no tenemos defensa, evidentemente porque no hemos ido destruyendo muchas cosas, no hemos sido corresponsables con la naturaleza y hemos sido demasiado liberales en el tema de la fe”, dijo Rodríguez.

Aunque no precisó exactamente cómo se relacionan la fe con la ocurrencia de sismos, consideró que sí había una conexión entre ambas cuestiones.