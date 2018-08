Los rivales de AMLO hacen mutis en redes en el día histórico; EPN felicita… al Presidente Duque

La participación de los usuarios de las redes sociales detonó durante la entrega de la Constancia de Mayoría por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, durante y después de ese acto sus principales adversarios guardaron silencio, entre ellos José Antonio Meade Kuribreña, ex candidato presidencial con quien el tabasqueño hizo las pases el viernes pasado, y Aurelio Nuño Mayer, coordinador de la campaña de Meade y uno de los priistas que más atacó al político tabasqueño en las redes sociales durante el periodo electoral.

Además, hasta el corte de esta nota, las cuentas de Twitter y Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto no registraban ningún comentario sobre el acto solemne en el que se oficializó el triunfo de López Obrador. Sin embargo, 40 minutos previos al inicio de la Sesión del TEPJF, el aún Presidente de México difundió en las redes sociales –Twitter y Facebook– un video con el que de nueva cuenta felicitó a Iván Duque Márquez por su nombramiento como Presidente de Colombia, una ceremonia en la que, además, estuvo presente el priista mexiquense.

El silencio se amplificó luego de que el TEPJF retirara los comentarios en la transmisión en vivo del evento, difundida en su canal oficial de YouTube, y que comúnmente deja libre a las opiniones de los espectadores.

Durante la entrega de la Constancia de Mayoría a AMLO, el silencio de sus principales adversarios políticos, quienes durante el periodo de campaña atiborraron sus cuentas con constantes ataques y acusaciones al tabasqueño, fue evidente en las redes sociales. La ausencia de pronunciamientos en torno al tema contrastó con las tempranas felicitaciones que recibió de parte de sus contrincantes la noche del 1 de julio, tras el anuncio del Instituto Nacional Electoral (INE) que lo dio por ganador.

Entre los perfiles más destacados que prefirieron mantener distancia sobre el acontecimiento de esta mañana, trascendió el de José Antonio Meade, quien fuera el primero en felicitarlo el 1 de julio, y quien el viernes pasado sostuvo una reunión con el tabasqueño. Hasta las 15:00 horas, su tuit más reciente era precisamente con el que agradeció a AMLO por el encuentro del pasado 3 de agosto.

Lo mismo ocurrió con el ex candidato de “Por México al frente”, Ricardo Anaya Cortés (@RicardoAnayaC), y del ex coordinador de Meade, Aurelio Nuño Mayer (@Aurelionuno), quienes a partir del 1 de julio se ausentaron de las redes sociales. En el caso de la cuenta de Anaya no hay actividad desde el 28 de junio, mientras que la de Nuño se paralizó desde desde el 2 de julio.