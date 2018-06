Los mexicanos pagan en 2017 más de 44 millones a ex presidentes y sus viudas; Fox, el que más cobra

Se trata de un cálculo basado en los datos proporcionados por la Presidencia de la República a través de solicitudes de información que dirigen al Manual de percepciones de los servidores públicos de la dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Los ex Presidentes y las viudas reciben un monto cada mes. Además, en el caso de los ex titulares del Ejecutivo, pueden tener empleados que también serán pagados por el Gobierno mexicano. En esas respuestas no está claro cuál es el nivel jerárquico ni los sueldos de la plantilla de los ex Mandatarios. Así que se tomaron en cuenta tres niveles salariales que fueron obtenidos en el Portal de Obligaciones y Transparencia y en el manual de percepciones de los servidores públicos. El más alto es el de Director general, una posición en la que se percibe 195 mil 19 pesos. En el medio están los subdirectores de área que ganan casi 50 mil pesos. El más bajo es el de los choferes a los que se les otorga un sueldo de 17 mil 177 pesos.