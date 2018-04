Los “fifís” hicieron un escándalo porque utilicé una avioneta, dice AMLO

El candidato presidencial por la coalición Juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador, criticó que ayer los “fifís” le hayan “hecho un escándalo” por haber viajado en un taxi aéreo, informó SDP.

“Ayer hicieron un escándalo porque utilicé una avioneta de cinco plazas. Imagínense, el avión de Peña es de 280 pasajeros. Pero ahí andan queriendo decir que somos incongruentes, primero de que si no uso el avión presidencial voy a llegar tarde y si uso una avioneta, qué pasó, por qué te mueves en avioneta”, dijo durante su mitin en Guaymas, Sonora.

Y continuó: “es un taxi aéreo, porque yo desde hace muchos años tránsito en promedio, que no lo hacen estos fifís, 600 kilómetros diarios y me aviento tres, cuatro y hasta cinco actos diarios; y teníamos que trasladarnos de San Luis Río Colorado a Nogales y luego a Guaymas”, comentó acerca de la gira que lleva por Sonora.

En Guaymas reiteró que si llega a ser Presidente, sí combatirá la corrupción y no sólo será un apariencia como lo hizo Carlos Salinas de Gortari con Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”.

“De repente agarran a un exgobernador como chivo expiatorio para hacernos creer que ya se va a acabar la corrupción. Eso es puro cuento, agarran al que ya perdió influencias, al que no tiene agarraderas, lo agarran nada más para exhibirlo”, manifestó ante sus simpatizantes.

El día de ayer López Obrador viajó en una avioneta rentada hacia Nogales y subió un video a Facebook. El candidato José Antonio Meade lo señaló de mentiroso y falta de compromiso.