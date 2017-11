Los 7 actos de corrupción más comunes entre los emprendedores

Existe cierta idea de que la corrupción inicia en el gobierno, ya que se presupone que sus agentes buscan obtener algún beneficio a través del rol que desarrollan.

Es verdad hasta cierto punto. Entre las normas, trámites y pagos, el tiempo y el dinero apremian, y es entonces cuando peticiones para agilizar procesos se hacen evidentes. Sin embargo, para que esto exista, la realidad es que también debe existir el ciudadano o empresario que acepte o, incluso, proponga un soborno.

De acuerdo con el Failure Institute y su más reciente estudio Recomendaciones de política pública a la luz del fracaso emprendedor, 35% de los emprendedores encuestados respondió que en algún momento se le ha solicitado realizar algún acto de corrupción y, de ese porcentaje, 53% declaró haber aceptado llevarlo a cabo.

También la encuesta revela que 42% de los emprendedores “recurrió a algún tipo de práctica para pagar menos impuestos”.

Si pensamos que el gobierno y sus agentes buscan extraer recursos de emprendedores a través de mecanismos formales e informales, parece sensato que los emprendedores busquen, por otro lado, minimizar los recursos que se les demandan”, señala el estudio.

El estudio indica que los emprendedores aplican mecanismos informales a través de mecanismos formales, “que en teoría han sido aceptados y validados por ambas partes” para disminuir la cantidad de recursos que deben pagar como parte de los procesos y trámites.

Los emprendedores no son actores pasivos, sino que recurren a acciones que demandan iniciativa propia”, destaca.

En este sentido, el estudio reveló cuáles son las prácticas más comunes de corrupción que los propios emprendedores fomentan:

Subreporte (reporte de menos ingresos)Comprar facturasEvasión de impuestosNo dar de alta a los trabajadores en el seguro social.

“Bajo este esquema se muestra que, en contra de la visión tradicional, en el juego de la corrupción la sociedad no es un actor pasivo, pues cuenta con iniciativa”, indica.

Sin duda la sociedad es víctima, pero también es parte del problema en un país que se encuentra dentro del 30% con la peor clasificación del mundo si se habla de corrupción, de acuerdo con Transparencia Inernacional.

No hay forma de construir en este país si no te caes con una lana con la policía, con el inspector, con el sindicato; en realidad con toda la cadena del proceso constructivo, a todos tienes que darles dinero. No hay forma, de verdad no conozco a alguien que haya construido sin haber dado algún apoyo”, comentó un participante del estudio.

Información tomada de: Dinero en Imagen.