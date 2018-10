López Obrador descarta uso de “fracking”

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que durante su sexenio no se permitirá la técnica de extracción de petróleo o gas conocida como ‘fracking’, informó Excélsior.

Al concluir una reunión de más de hora y media con el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, López Obrador fue cuestionado sobre las prioridades para el estado de San Luis Potosí una vez que inicie su administración.

En la breve sesión de preguntas y respuestas que ofreció a su salida del Palacio de Gobierno, el presidente electo despejó las dudas respecto a la forma en que se extraerán estos combustibles en la entidad y en todo el territorio nacional durante su gobierno.

“Les adelanto que no vamos a utilizar el famoso ‘fracking’ para explotar petróleo, no vamos a usar esos métodos de extracción de petróleo, de gas. Eso no se va aplicar aquí en San Luis Potosí y en todo el país. No vamos a utilizar ese método para extraer petróleo y para extraer gas”, afirmó el presidente electo.

Cabe señalar que el ‘fracking’ o la facturación hidráulica es una técnica que se utiliza para aumentar la extracción de gas o petróleo del subsuelo con el uso de inyección de agua a presión.

Previamente, el tabasqueño consideró que la reunión con el gobernador Juan Manuel Carreras López -en la que participaron senadores, legisladores locales, empresarios y líderes religiosos – fue “plural e incluyente” y se acordó trabajar por el bien de San Luis Potosí.

“El ciudadano gobernador tiene mucha capacidad de convocatoria y tiene el don de la conciliación, nos ha tratado con mucho respeto y es recíproco. También nosotros respetamos mucho al ciudadano gobernador de San Luis Potosí.

“Ya pasó la campaña, ahora tenemos que gobernar en armonía, ya no es el tiempo de los partidos; tenemos que trabajar de manera conjunta todos los niveles de gobierno”, expresó López Obrador.