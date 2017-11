“Lo dejaron ir”, reclama la madre a 70 días del asesinato de Victoria Pamela; el skater sigue prófugo

Consuelo Salas Martínez acumuló dolor durante 70 noches e intentó liberarlo con un mensaje dirigido a su hija Victoria Pamela, quien fue asesinada en la Ciudad de México. “¡Te amo, te voy a amar siempre!”, gritó la mujer.

Abrazó a su esposo, Salvador Sampedro, y perdió la voz.

Victoria era una joven delgada, alta, blanca y alegre. “Era un chica con muchas aspiraciones en la vida. Tenía muchos planes. Es una hija de familia, es una hermana a la que extrañan. Una chica muy bonita”, relata su madre a SinEmbargo.

En la víspera de su cumpleaños 23, el 30 de agosto, Victoria Pamela compartió en sus redes sociales una canción “que le llegaba”:

“Antes de que empiece a amanecer y vuelvas a tu vida habitual debes comprender que entre los 2 todo ha sido puro y natural”, citó la letra de la canción “Fuego de Noche” del puertorriqueño Ricky Martin, y luego anunció sus planes de la celebración, la cual se llevaría a cabo en el Roof Coapa, en la Delegación Tlalpan.

El primero de septiembre, Pamela vistió de rosa, pintó sus labios de rojo y tomó una fotografía en la cual capturó su sonrisa y la ropa negra de Mario Saenz, su pareja desde enero. Fue la última imagen que compartió en Facebook.

llamó a casa ese día, recuerda su madre, para contarle que acababa de desayunar y que ya estaba en camino de regreso. Pero su voz ya nunca resonó en los oídos lastimados de Consuelo.

Pamela y Mario salían desde enero. En la madrugada del viernes 2 de septiembre, los jóvenes ingresaron al “Novo Coapa”, en Calzada del Hueso, pero sólo él abandonó el lugar horas después. El cuerpo de ella fue hallado con una lesión en el cuello que le habría provocado la muerte y sumergido en el agua con lesiones generadas por exposición a altas temperaturas.

Agentes de investigación acudieron al domicilio de la víctima y notificaron lo ocurrido.

“Es una pérdida irreparable. No hay palabras para poderlo explicar. Es algo que nunca vamos a superar. Día tras día estar sin ella. Es vivir sin ella. Es compartir tantas cosas sin ella. Es mucho dolor. Mucha ausencia lo que nos ha dejado ella”, relata Consuelo.

Mario asistió al velorio de Victoria. Fue detenido y liberado horas después cuando negó conocer a la víctima y presentó testigos que dijeron estar con él el día de los hechos, según reportó la prensa nacional.

Ahora, 70 noches después del asesinato, Mario sigue prófugo. “Lo dejaron ir. Ya lo habían aprehendido”, reclama Consuelo, que señala que los empleados del “Novo Coapa” lo reconocieron y las cámaras lo grabaron.

El sujeto convivió con su familia, platicó con sus padres, “a veces las apariencias engañan. Realmente no sabemos cómo es la persona hasta que vivimos con ella. Él daba otra cara, y cuando estaba con Victoria realmente no sabíamos cómo se expresaba. Sólo sé que no la cuidó, que le hizo daño”, sostiene la madre sobre Saenz, quien ahora es buscado en más de 190 países por la Interpol.

Fuente: Sin Embargo