Lo de Yunes fue circo, acusan madres de víctimas: nunca acusó a Duarte de desaparición forzada

Las familiares de las víctimas de desaparición en Veracruz le exigieron a Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador de Veracruz, que abriera un proceso en contra del ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa por desaparición forzada, no les hizo caso y ahora podría salir libre y fugarse, dijo Lucía de los Ángeles García Henao, coordinadora del Colectivo Solecito.

Tampoco les hicieron caso en el Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) hace cuatro años cuando llevaron los casos de desaparición forzada, afirmó.

“No le imputaron la desaparición forzada a tiempo, no lo hicieron a tiempo. Es un descuido de Yunes quien se dedicó nada más a hacer su circo. Eso habría que haberlo hecho con tiempo y no lo hicieron. Nosotros se lo hicimos saber, pero nosotras no tenemos la capacidad para hacer ese tipo de cosas. Se necesitaba que ellos se dispusieran a hacerlo y no lo hicieron. Ahora tenemos este cuadro donde el señor [Javier Duarte de Ochoa] puede salir libre como una bofetada para todas las víctimas una atrocidad para las víctimas, dijo en entrevista con SinEmbargo.

El martes pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó formalmente la acusación contra Javier Duarte de Ochoa por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que constituye una reconfiguración del delito del que se le acusaba, que originalmente era por delincuencia organizada.

En conferencia de prensa, el panista Miguel Ángel Yunes Linares aseguró que la Fiscalía del Estado tiene una orden de aprehensión pendiente contra Javier Duarte de Ochoa por el delito de desaparición forzada, por lo que, dijo, si llegara a salir de la cárcel debería ser entregado de inmediato a las autoridades de la entidad para ser encarcelado.

Detalló que la PGR tiene los elementos para pedirle al juez que no permita al ex Gobernador seguir su proceso en libertad porque ya se fugó una vez y no tiene domicilio en México, pues su familia vive en Londres.

Pero Jorge Yunis Manzanares le dijo a Plumas Libres que si Javier Duarte sale bajo fianza, no podrá ser juzgado ni detenido por la Fiscalía local, pues tendrían que absolverlo de los delitos por los que se le juzga actualmente para imputarle la desaparición forzada.

“Sólo si sale libre y absuelto de todos los delitos que le imputa la PGR y por el cual fue extraditado de Guatemala a México, podría ser aprehendido por la Fiscalía general del estado”, dijo.

Lucía García aseguró que de salir libre bajo fianza, Javier Duarte será un peligro inminente para todas las madres y familiares de víctimas de desaparición forzada que lo han denunciado desde hace años.

“Es un peligro inminente para gente como nosotras que hemos estado todo el tiempo denunciándolo, y también el otro asunto es el poder escapar; el señor es culpable como el que más, entonces de la manera que lo vemos nos está dando muy mala espina de cómo están manejando el asunto. Yo lo dije en incontables ocasiones: porqué no le imputan la desaparición forzada, era todo Veracruz, no pudieron ellos haber cometido esas desapariciones sin haber tenido la anuencia de parte del Gobernador. Sí fue un descuido muy grande de Yunes, más que descuido algo inexplicable, tampoco puedo acusarlo, pero aquí no se explica que el señor [Duarte] esté en esta condición ahora con una simple acusación de asociación delictuosa y delitos menores”, dijo García Henao.

La activista agregó que Javier Duarte puede salir libre y con dinero lavado suficiente para burlar a la justicia: “porque nada mejor para lavar dinero que la cárcel. Pasó dos años ahí y su dinero es genuino, propio. Serán contraproducente esos meses que pasó en la cárcel. Por año y medio vamos a verlo libre toda la vida y será una aberración”.

La activista recordó que el Colectivo y los familiares de las víctimas acudieron a la CIDH hace cuatro años, pero sólo recibieron indiferencia.

“También la pusimos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le llevamos todos los casos, pero no se le dio curso cuando nosotras llevamos esas demandas hace cuatro años. Estaba de director de la Comisión Emilio Álvarez Icaza y has de cuenta que no se movió para ningún lado. No se movió ni siquiera para hacer un comentario, es la persona más indiferente que me ha tocado. Entonces esto se quedó archivado ahí seguro. Uno presenta las cosas, pero nosotras no tenemos recursos para haber hecho todo esto con abogados”, afirmó.

