Llegan a diario 2 mil armas ilegalmente de EU a México

Con el intenso flujo de armas ilegales de Estados Unidos o Centroamérica a México, cualquier ciudadano puede conseguir una pistola, un rifle o una granada de fragmentación con un capital de mil 500 pesos en la Ciudad de México, donde el mercado negro está a la vista de las autoridades, informó Excélsior.

Algunos tianguis como El Salado en la delegación Iztapalapa; San Felipe de Jesús en la Gustavo A. Madero o municipios conurbados como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco y Chimalhuacán, son los lugares idóneos para tener el contacto con un vendedor de armas ilegales.

De acuerdo con informes de la Secretaría de la Defensa Nacional, el comercio de armamento de manera ilegal en México, se refleja en los decomisos que se han realizado por las Fuerzas Armadas en el periodo del primero de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2016 que dejo 40 mil armas, 23 mil de grueso calibre, cuatro mil granadas y 5.6 millones de municiones decomisadas en el

En un reciente “Documento de Trabajo” del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, se estimó que todos los días llegan ilegalmente a México unas dos mil armas procedentes de Estados Unidos, lo que se convierte en un generador de violencia e inseguridad.

Esto deja sin validez la propuesta del Senador Panista, Jorge Luis Preciado de portar un arma de fuego para su seguridad. Propuesta que no ha tomado en cuenta el flujo de armas que llegan a México diariamente.

“Nosotros estamos proponiendo al Senado de la República que se modifique el articulo decimo que permita que una persona pueda tener arma, no solamente en su casa que pueda tener un arma también en su domicilio, donde tiene su negocio y que también pueda traer un arma en su auto como extensión de su domicilio para su auto protección y la protección de su familia”.

Para especialistas en tema de seguridad como Jorge Fernández Menéndez, la propuesta del senador Preciado no tiene sustento, debido al exceso de armas que entran ilegalmente en el país, las cuales pueden ser compradas con facilidad por cualquier ciudadano.

“Yo creo que lo que sobran en México son armas, hay cientos de miles de armas no registradas y lo vemos cotidianamente y no solo con la delincuencia organizada, con la delincuencia común, personas que andan armadas o que tienen armas, me parece que es un tema gravísimo la facilidad con la que se puede conseguir un arma en México”.

Rechazó a los que se unen las diversas organizaciones civiles, en temas de seguridad, como lo es Causa en Común que en voz de su presidenta María Elena Morera, traer un arma de fuego es apostarle a la violencia.

“Recordemos que los mexicanos somos violentos, simplemente lo vemos en las calles de la ciudad de México que por cualquier cosa se te cierra un coche, se bajan te quieren golpear, bueno si traen un arma en el coche seguramente la van a sacar y te van a querer matar”.

De acuerdo con el cuarto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto del periodo de enero a julio del presente año, las Fuerzas Armadas aseguraron tres mil 477 armas de fuego como resultados de los operativos y acciones implementadas contra el narcotráfico.

Los principales estados de mayor consumo de armas ilegales de acuerdo a los diversos decomisos de las Fuerzas Armadas, son Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua y Estado de México.