Llama el PRI a no otorgar el voto útil “a un inútil”

Tras advertir que el priísmo está consolidando “el voto del corazón” al fortalecer su trabajo interno y el “voto de la razón”, convenciendo que José Antonio Meade es el mejor candidato a la Presidencia de la República, el líder nacional del PRI, René Juárez Cisneros, pidió no dar el voto útil “a un inútil”. Lo anterior lo publicó el diario El Universal.

En la sede nacional de la CTM -donde dijo que de acuerdo con sus encuestas Meade ha dejado muy atrás al panista Ricardo Anaya y se encuentra a 10 o 12 puntos de Andrés Manuel López Obrador- enfatizó que los mexicanos votarán por Presidente y que éste debe ser capaz, honesto, sereno, prudente, equilibrado, dispuesto a dialogar.

“El voto útil tiene que ser para un útil, y quién es útil para el cargo, el que reúne las características que exige el cargo porque si no tú le das el voto útil a un inútil se lo estás dando a un inútil, o a un hombre o que no está preparado para el cargo porque no tiene experiencia o a un ocurrente que todos los días dice una cosa y al día siguiente otra. Entonces el voto útil debe ser para un útil y el único es Pepe Meade”, indicó.

Al inaugurar el Consejo Nacional Ordinario del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones (STIRTT), sostuvo que Meade se ubica en segundo lugar, pero advirtió que una elección no se gana con encuestas sino con votos.

“El INE cuenta votos no cuenta encuestas. Las encuestas se hacen en la casa, se gana en la casilla”.

Tras subrayar que durante el tiempo que lleva al frente del partido, poco más de un mes, el respaldo de los priístas hacia Meade, indicó, subió 100%.

“En un mes se pudo dar un jalón para que entendiéramos que Pepe Meade es nuestro candidato en las condiciones y circunstancias que se dieron y que hoy tenemos la convicción de apoyarlo con todo para ganar la elección”, puntualizó.

Juárez Cisneros aseveró que las elecciones se ganan en el convencimiento, en el argumento, trabajando en la tierra por la gente, en el barrio, en la colonia, en la comunidad, en el pueblo.

En el Auditorio Fernando Amilpa de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el líder nacional del PRI acusó a Andrés Manuel López Obrador de buscar dividir a los mexicanos “entre buenos y malos y buenos y muy malos”.

El dirigente rechazó el clima de confrontación y violencia y sostuvo que no se puede aspirar a gobernar un país con rencor, ambiciones personales e inexperiencia.

Lamentó que se hayan presentado actos de violencia en el marco del proceso electoral. Afirmó que se ha enrarecido el proceso.

“Hago un llamado para que todos actuemos responsablemente, que busquemos conciliar, no confrontar; unir, no dividir. Que evitemos el lenguaje violento en esta campaña, que luego se convierte en violencia física. No es bueno”, puntualizó.