Llama AMLO a poner fin al saqueo de combustibles

Tras una semana en la que se agudizó la escasez de combustibles, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó a los ciudadanos que si mantienen su respaldo a la estrategia contra el robo de gasolinas que ha emprendido su gobierno, y “tienen confianza de que esto se va a resolver, vamos entre todos a sentirnos muy satisfechos de haber acabado con el huachicoleo”, informó La Jornada.

Agregó: Que la gente no proteja a los delincuentes… Claro que no es fácil, porque hay algunos que no quieren entender que esto ya cambió, ¡pero se van a ir por un tubo!

Al referirse ayer a la fuga presentada el sábado en la carretera a Temascalcingo, en el libramiento a Acambay, estado de México –donde habitantes del poblado de San Antonio habrían roto el ducto, según un video difundido en redes sociales–, el mandatario llamó a la ciudadanía a no hacer el juego a los corruptos que cometen este delito.

“Aunque digan: ‘aquí tienes gasolina y aprovecha’, que la gente no proteja a estos delincuentes; que el pueblo actúe con honestidad, como es siempre el pueblo de México, honesto, limpio, digno”, indicó durante el comienzo del programa de entrega de pensiones para adultos mayores en Valle de Chalco, estado de México.

Adelantó que este lunes hablará nuevamente, durante su conferencia de prensa matutina, sobre los sabotajes que ha habido, y aseguró que los cuatro daños en el ducto Tuxpan-Azcapotzalco fueron causados para dejar sin abasto y que esto se resienta en Ciudad de México y en el estado de México.

En el mensaje que emitió el jefe del Ejecutivo federal en la explanada municipal, junto al gobernador Alfredo del Mazo Maza, recordó que fue reforzada la vigilancia en mil 600 kilómetros de los principales ductos del país, por parte de 4 mil elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federa desplegados en instalaciones de Petróleos Mexicanos y refinerías.

Resaltó que gracias a la vigilancia militar, ya no se presentó una nueva perforación ilegal en el ducto Tuxpan-Azcapotzalco, aunque sí en otros. En el caso de Acambay “fueron a pinchar uno de los ductos y a decirle a la gente: ‘agarren gasolina, aquí está el combustible’, y algunos estaban ahí con cubetas, recogiendo el hidrocarburo”.

Por medio de los programas sociales de su gobierno, dijo López Obrador, la población podrá obtener ingresos sin necesidad de mancharse, de robar. Es preferible dejarles a los hijos pobreza, pero no deshonra. Tenemos que moralizar la vida pública de México.