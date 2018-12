Listo proyecto de dictamen del PEF 2019; baja presupuesto de poder judicial y autónomos

La Comisión de presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados puso sobre la mesa el proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, el cual plantea la reducción del gasto del Poder Judicial, INE, CNDH, INEE, IFT, INAI, INEGI y Tribunal de Justicia Administrativa.

Mientras que propone aumentos para las secretarías de Gobernación, Agricultura, Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, Marina, Cultura, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Bienestar. También hay aumentos en la Procuraduría General de la República, Conacyt, Entidades no Sectorizadas y estados y municipios.

El Poder Judicial tiene una reducción de mil 700 millones de pesos respecto al proyecto de presupuesto que se entregó a la Cámara de Diputados el 15 de diciembre pasado.

Se trata de las reducciones al gasto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene una baja de recursos de 124 millones 393 mil 511 pesos; el Consejo de la Judicatura Federal, de mil 507 millones 811 mil 170 pesos; mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una baja de 67 millones 795 mil 319 pesos.

El proyecto de dictamen también propone 950 millones de recorte al Instituto Nacional Electoral; 161 millones 900 mil pesos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 300 millones al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; 280 millones al Instituto Federal de Telecomunicaciones, 37 millones al INAI, 500 millones al INEGI y 277 millones 200 mil pesos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

A siete secretarías les subieron los recursos: Gobernación (85 millones 800 mil 669 pesos extra), Agricultura (8 mil 91 millones 775 mil 338 pesos), Comunicaciones y Transportes (150 millones de pesos), Educación Pública (7 mil 860 millones 224 mil 662 pesos), Marina (2 mil 500 millones de pesos), Cultura (500 millones de pesos), Medio Ambiente y Recursos Naturales (4 mil 500 millones de pesos) y Bienestar (2 mil 114 millones 971 mil 59 pesos).

También hay aumentos en la Procuraduría General de la República (22 millones 859 mil 957 pesos), Conacyt (100 millones de pesos) y Entidades no Sectorizadas (218 millones 918 mil 921 pesos).

Las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios tuvieron un alza de mil 736 millones 418 mil 776 pesos; el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social un extra de 601 millones 187 mil 792 pesos; el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 609 millones 7 mil 464 pesos; el Fondo de Aportaciones Múltiples, 193 millones 471 mil 520 pesos y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas tiene un extra de 332 millones 752 mil pesos.

El Proyecto de dictamen del PEF 2019 se ha puesto a consideración de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, donde la oposición reclama a Morena y sus aliados porque apenas se les entregó el documento, no lo han analizado y les darán una hora para votarlo, pese a que el reglamento los obliga a revisar los dictámenes por cinco días.

¿Qué les vamos a contestar a los presidentes municipales, a los gobernadores, a las asociaciones? ¿Que nos valió madre? ¿Que no tuvimos ni siquiera la desfachatez de que tuviéramos un dictamen en la Comisión pa’ ver cuánto pedían? ¿De veras vamos a hacer eso? ¿Esta es la cuarta transformación, esto es lo que de veras queremos? No y sí estamos encabronados y todo el pueblo de México por lo que están haciendo”, exclamó Armando Tejeda (PAN).

(El proyecto de dictamen) lo están trabajando en otro lugar que no es este lugar (…) Yo nada más quiero dejar claro que esta soberanía no tiene nada de seriedad y que solamente, con todo respeto, aquí unos son títeres de otro que manda y que no está aquí”, añadió Sonia Rocha (PAN).

Un presupuesto es un proyecto de gobierno, siempre lo ha sido, no es nada nuevo. En México, el proyecto de gobierno está cambiando y este presupuesto lo necesitamos para cambiar el proyecto anterior y el anterior del anterior y el anterior del anterior del anterior. Sin este presupuesto ustedes podrán entender que no podemos aplicar nuestro programa, es imposible”, declaró Pablo Gómez (Morena).

Explíquennos que hicieron. Sí llama mucho la atención cuando uno revisa los anexos, así de botepronto, que de todos los proyectos, mil 139 que mandó la Comisión de Infraestructura –según el dictamen que nos proporciona- solicitando 65 mil millones de pesos, de todo eso, solamente a un proyecto le asignaron recursos, se llama Puentes Vehiculares de Cruce Fronterizo Mexicali-Río Nuevo”, cuestionó Fernando Galindo (PRI).

Fuente: Excélsior