Líder del PRI en Morelos choca en estado de ebriedad y se comporta prepotente

El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Morelos, Alberto Martínez González, fue separado del cargo la mañana de este miércoles, horas después de que protagonizó un zafarrancho en estado de ebriedad, después de haber chocado contra un paradero del transporte público en Cuernavaca, informó Excélsior.

Jorge Meade Ocaranza ofreció una disculpa a la ciudadanía y dijo estar indignado, “yo condeno enfáticamente este incidente, quiero decirlo muy claramente, la conducta de Alberto Martínez no me representa, no representa a los 38 años de trabajo que tengo al servicio de los más necesitados, al servicio de Morelos, tampoco representa a miles de priistas que todos los días trabajan con entrega para construir un mejor trabajo para todos, por todo lo anterior he solicitado a Alberto Martínez su separación del cargo, además de pedir a la dirigencia del Comité Nacional del partido, que este hecho sea tratado con el mayor rigor en apego a sus estatutos”.

Visiblemente indignado, el candidato del PRI fijo su postura sin ambigüedades y pidió a la dirigencia que el líder del PRI en Morelos sea sometido a un proceso en el que podría ser expulsado de este partido, en su relevo le fue nombrado Antonio Lugo Morales quien ejercía el cargo de delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y ahora lo ahora como presidente del PRI.

El candidato añadió:

“Este hecho me genera una profunda molestia, una profunda indignación, porque yo he mirado a los ojos madres y padres de familia a abuelos, a jóvenes y a niños les he dado mi palabra; me he comprometido a cambiar sus realidades con trabajo, con honestidad, con responsabilidad, los valores con los que he trabajado toda mi vida, esos son los valores con los que me inicie en la política y con los que me conducido en el PRI, son los valores que me acompañan siempre”.

El CEN envió esta misma mañana a el subsecretario de operación política Enrique Martiní Castillo, quien a nombre de René Juárez Cisneros dirigente nacional del PRI le tomó protesta a Antonio Lugo Morales, quien se comprometió a redoblar el paso en los 53 días de campaña que restan para la elección del primero de julio.

“Me ha instruido el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Licenciado René Juárez Cisneros de posesión del cargo al licenciado Antonio Lugo Morales, como delegado especial en funciones de Presidente del comité directivo estatal en el Estado de Morelos de manera temporal”.

Al término de la protesta el nuevo dirigente del PRI en Morelos, designó a Arturo Mazari Espín como candidato del PRI por Puente de Ixtla, en sustitución de Omar Taboada quien renunció a dicho cargo el pasado lunes 7 de mayo.