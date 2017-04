“Layín” se deslinda de ex fiscal

“Esas personas que juegan a lo sucio, sólo a lo pendejo y que me critican, de parte mía: ‘Chingen a su madre’”, dijo el candidato independiente al gobierno de Nayarit, Hilario Ramírez, “Layín”, tras deslindarse del ex fiscal Édgar Veytia, preso en los Estados Unidos acusado de narcotráfico, informó SUN.

“Ustedes han escuchado las malas lenguas, los políticos, que ‘Layín’ es narcotraficante, que ‘Layín’ es el jefe de los sicarios, que es el jefe de los secuestradores y que me financiaba una persona que acaban de matar, y ahora me traen con una nueva, que el fiscal me estaba financiando la campaña”, señaló durante una manifestación en Bahía de Banderas.

Mejía impulsa turismo ecológico. Raúl Mejía, de Movimiento Ciudadano, anunció que impulsará la ratificación de mandato a la mitad del cuatrienio como un ejercicio democrático para que los ciudadanos decidan si debe continuar o no en el poder. En Santa María del Oro se comprometió a que este municipio sea un ejemplo nacional por su turismo ecológico, sustentable y que genere empleos.

Echevarría, con comerciantes. En Tepic, el abanderado de la alianza PAN-PRD-PT-PRS, Antonio Echevarría, declaró que apoyará al comerciante informal con créditos y facilidades de pago para que mejoren sus negocios.

En un recorrido por el tianguis de la colonia 2 de Agosto, afirmó que se dignificará este espacio.

Morena, va por el campo. En tanto, Miguel Ángel Navarro, de Morena, recorrió Xalisco y Tecuala, donde se comprometió a reactivar el campo y las actividades productivas en el estado.

“No voy a tolerar, en mi gobierno que alguien trate mal al pueblo, está para tratársele con humildad y respeto; con honestidad y transparencia, con resultados”, señaló.

Compostela, Pueblo Mágico: PRI. En Compostela, el priísta Manuel Cota, prometió que impulsará el proyecto para convertir a esta localidad en Pueblo Mágico, a fin de proteger su riqueza histórica y cultural. Indicó que impulsará la capacitación para 6 mil 500 personas del municipio.