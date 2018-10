“Las redes no son un tema que me ocupe o me preocupe”, se defiende Sergio Mayer de la ola de críticas

El actor Sergio Mayer Bretón nació el 21 de mayo de 1966 en la Ciudad de México y en 1982 se presentó a una selección de talento en donde buscaban integrantes para el grupo musical Chévere Internacional. Desde entonces, su vida ha estado ligada a la actuación, aunque también estudió una carrera de Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana, algo que le ha servido para traer a México a Bob Dylan, a Lana del Rey, a Maroon 5, ya en su faceta de empresario.

Fue miembro en los noventa del grupo Garibaldi, participó también en varias telenovelas y firmó contrato con Televisaen 2004. En lo personal, tuvo un hijo con la actriz uruguaya Bárbara Mori y ahora está casado con Isabela Camil, con la que tiene dos hijas.

En lo político, Sergio Mayer ganó su puesto de Diputado federal por el Distrito 6, de Magdalena Contreras en las pasadas elecciones del 1 de julio. El ex integrante de Garibaldi participó con la alianza Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Encuentro Social (PES) y Partido del Trabajo (PT) y superó a sus contrincantes en las casillas, al obtener el 40 por ciento de los votos.

Más allá de las elecciones, el actor y empresario fue nombrado hace cinco años vocero de los derechos de los niños en el Senado de la República. Ha impulsado la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. “Con el tema derecho a la identidad logramos que se cambiara el artículo cuarto de la Constitución para que cada mexicano obtenga su primera acta de nacimiento de manera gratuita”, dijo en una entrevista con la revista Proceso.

Propuso la Ley General de Vida Silvestre que prohíbe animales salvajes en circos y ha conseguido 40 donativos económicos y en especie para pequeños que padecen cáncer.

Ahora, es el nuevo presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara Baja y las redes sociales no paran de criticarlo y mostrar su supuesta falta de capacidad para emprender semejante función.

“Para abreviar: considero a Sergio Mayer un tonto con suerte. De esos personajes que Morena recogió y subió al carretón del partido. Mayer no sólo no debería ser comisionado de cultura, no debería ser diputado. No sé si sabe leer el señor, si sabe, que lea este tuit. ¿Estamos?”, fue el dictamen sin contemplaciones del escritor Rafael Pérez Gay.

Un tuit falso con muchas faltas de ortografía fue adjudicado a él y Mayer Bretón, mientras tanto, dice que “respeta todas las opiniones”.

“Las redes sociales le han hecho daño a muchas personas, incluyendo a menores de edad. Se hace ciberbullying. Hay que tener mucho cuidado con eso, pero a mí no es un tema que me ocupe o me preocupe”, dice, y además habla con SinEmbargo de sus planes al frente de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados.

