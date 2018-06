“Las fotos de mi hijo no son de verdad”, no estuvo en el avión presidencial, dice el General

El General Roberto Sierra Páramo, ex jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Central Militar, dice que está pensionado y que sus ingresos no permitirían que su hijo, el influencer Mario Sierra Moncada, disfrutara de un tren de vida como el que exhibe en sus redes sociales y en su página. “Las fotos no son reales”, afirma.

SinEmbargo publicó un reportaje basado en las fotografías publicadas en las redes sociales de su hijo, quien presume un viaje en el avión presidencial, vueltas al mundo, vida de “oro” y ropa de lujosas marcas.

Con especialidad en nefrología, el médico militar retirado trabaja actualmente en el Hospital Mar Charbel en San Luis Potosí. Dijo en entrevista con SinEmbargo que la foto en el avión presidencial publicada por su hijo tampoco es real.

“Es falsa totalmente. Estuvo en un salón que es una réplica de algún avión presidencial”, añadió.

–Pero él publico la ubicación desde el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos…

–Ni yo conozco el avión presidencial, ni en fotos, ni él tampoco, nunca ha estado ni lo conoce.

–Pues se ve real.

–Es una réplica, no se si usted se acuerde de un restaurante que había en la Ciudad de México de la empresa Wing’s que era un avión. Así, pues es un avión parecido, una réplica.

–¿Dónde está ubicada esa réplica?

–¿Me pregunta dónde está ubicada?

–Sí.

–Bueno mire, si usted quiere platicar conmigo debe ser en persona.

–Lo que pasa es que usted está en San Luis Potosí.

–Entonces, le ruego su comprensión.

–Solamente le hago esa pregunta: ¿dónde está ubicada esa réplica del avión presidencial?

–Me parece que es en un club deportivo.

–¿En cuál?

–Le ruego su comprensión.

–Hay fotos de su hijo y usted con el Presidente Enrique Peña Nieto, con el General Salvador Cienfuegos…

–Soy muy respetuoso de las autoridades, soy incapaz de publicar una foto con alguien porque son vidas privadas.

Fuente: Sin Embargo