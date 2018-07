Las encuestadoras sí previeron triunfo de AMLO, pero la mayoría se quedó corta en estimaciones

Las encuestas nacionales de preferencia presidencial registradas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) entre enero y mayo de 2018, adelantaron que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganaría las elecciones del 1 de julio pasado, por una amplia ventaja. Sin embargo, sólo dos casas encuestadoras (Arias Consultores e Indemerc) tuvieron resultados cercanos a los arrojados por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). El resto subestimó al candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Según el PREP –que hasta el cierre de esta información presentaba un avance de 93.56 por ciento de actas capturadas–, López Obrador se convirtió en el virtual Presidente electo de México con el 52.96 por ciento de las votaciones (más de 24.1 millones de votos). Arias Consultores, en sus encuestas de enero a abril, le dio al tabasqueño un promedio de 50.8 por ciento, e Indemerc, entre marzo y mayo, promedió 52.6 puntos porcentuales para López Obrador.

El resto de las casas encuestadoras se quedó corto. De ellas, Grupo Reforma fue la más atinada (en abril le dio 48 puntos a AMLO y en junio, más allá de lo reflejado por el INE, le dio 52), seguida por Capitalmedia y Polithink (46 por ciento en febrero y abril, respectivamente).

En el extremo opuesto, los ejercicios demoscópicos que más subestimaron a López Obrador, durante el periodo mencionado, fueron GEA-ISA (con un promedio de 24.7 por ciento entre marzo y mayo), Consulta Mitofsky y Conteo Opiniones que Cuentan (con 31.3 cada una, entre febrero y mayo).

No obstante, las 31 casas dibujaron, a lo largo del proceso electoral, una tendencia al alza en la preferencia por el político tabasqueño. En enero, el promedio de ejercicios demoscópicos le dio 34.9 por ciento de votos. Para mayo, el porcentaje fue de 39.7 puntos porcentuales.

Esto además de la tendencia reflejada en el consolidado de encuestas de Bloomberg, mismo que pondera las encuestas de acuerdo con su calidad. Según dicho ejercicio, mientras que al 29 de mayo AMLO alcanzaba su máximo histórico de 52.80 por ciento de la intención de voto, a finales de junio hizo una fuerte actualización, posicionando al tabasqueño con 46.3 por ciento.

Las encuestas –por lo general– son contratadas para medir dos tendencias: el nivel de conocimiento de los encuestados acerca de un determinado tema; y el nivel de la intención de votos en un momento específico. Por eso, no reflejan la realidad electoral. Porque “lo que hoy puede ser un resultado, mañana, ante un nuevo contexto, puede ser otro”, dijo la maestra María Teresa Garduño Suárez, experta en marketing político de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán.

En ese sentido, el maestro Felipe de la O Lopez, especialista en demoscopía y opinión pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), refirió que “una encuesta no sirve para hacer pronósticos” porque es un “corte transversal” de un momento específico en el tiempo. Eso significa que el resultado de las encuestas –de enero a mayo– describen, por naturaleza, una realidad diferente a la ocurrida el día de la elección.

Para Garduño Suárez y de la O López, no es que las encuestas se equivoquen. Más bien, la veracidad de sus resultados tiene que ver con la logística de muestreo y con la metodología utilizada para hacer las mediciones. Y en ese respecto, el problema está –en gran medida– en el tamaño y la calidad de las muestras que las casas encuestadoras utilizan (ya que a veces son insuficientes por reducción de costos, o incluyen entrevistados sin credencial de elector, lo que no refleja una realidad electoral).

“Si la muestra no es adecuada –explicó Garduño– el margen de error es mayor, y por tanto, el nivel de confianza será menor”. Según los estudios de las 31 casas encuestadoras, presentados ante el INE, el margen de error oscila entre uno y cuatro puntos porcentuales (por encima o por debajo de la tendencia general).

Además del nivel de confianza de una encuesta, el académico de la FCPyS recalcó que hubo circunstancias de coyuntura política que cambiaron las tendencias electorales rumbo al 1 de julio pasado. Por ejemplo, la renuncia en mayo de la candidata independiente Margarita Zavala Gómez del Campo, “que aunque haya sido poca su preferencia electoral”, esos votos (entre cinco y siete puntos) “cambiaron por otra preferencia”.

También, los resultados varían según si la preferencia es neta (que no considera la indecisión) o si es bruta (que sí la considera). “Esto importa, porque cuando hacen la preferencia neta, cada encuestador tiene un modelo diferente para asignar la preferencia bruta para convertirla en neta. Es decir, cómo distribuyen los indecisos”.

De la O López recordó, en ese sentido, que hubo indecisos hasta el último día en que las encuestas pudieron haber sido publicadas (el miércoles 28 de junio, cuando empezó la veda electoral). Y según él, el grado de indecisión era de entre 20 y 30 por ciento, dependiendo de la encuestadora. Luego hay otro factor: “mucha gente decide su voto la última semana [hasta el 20 por ciento, según datos del INE]. E incluso muchos la deciden el mismo día de la elección [cerca del 10 por ciento]”.

Así pues, explicó, “es muy natural que estas encuestas no reflejen lo que pasó el día de la elección porque no estaban diseñadas para eso. Estaban reflejando lo que pasaba cuando fueron levantadas”. Y añadió que, “entre más cercanas al día de la elección, [el resultado] debería de ser más parecido”, aunque “eso no significa que así sea por norma”.

Sobre las elecciones presidenciales del domingo, refirió que hubo pocos cambios que pudieran haber modificado las tendencias que se vieron desde un principio, al menos desde la etapa de precampañas. Eso hizo que esta fuera una elección “fácil de analizar” para las encuestadoras, siendo que todas reflejaron una clara ventaja de Andrés Manuel López Obrador. En el caso de Ricardo Anaya Cortés y de Jose Antonio Meade Kuribreña, destacó que, si hubo variaciones entre el segundo y tercer lugar, se debió (en parte) a que la tendencia no estuvo definida del todo.

El especialista en demoscopía recordó, una y otra vez, que una encuesta es tan buena como su metodología, y tan clara como cercano haya sido su levantamiento al día de la elección. Por ejemplo, Grupo Reforma y Parametría dieron hasta 52 y 54 puntos porcentuales a AMLO en junio (en comparación con los 26 y 24 que dieron a Anaya, respectivamente; y los 19 y 17 puntos porcentuales dados a Meade).

Además, reconoció que en este proceso electoral –a diferencia de las últimas cuatro elecciones federales– los partidos pequeños no fueron subestimados por las encuestadoras (como en el caso de PT y PES, que fueron con Morena; o de MC, que fue con PAN y PRD; o el PVEM y PANAL, aliados con el PRI).

ANAYA Y MEADE EN LAS ENCUESTAS

En el caso del candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, el PREP indica que obtuvo el 22.5 por ciento de los sufragios emitidos (más de 10.2 millones de votos). Seis encuestadoras previeron el resultado final.

Consulta Mitofsky promedió, entre enero y mayo, 22.5 puntos porcentuales para el “niño maravilla”. Parametría e Ipsos le dieron 22.7 puntos, en promedio, entre febrero y abril. Y Mercaei (22), Indemerc (22.1), Conteo Opiniones que Cuentan (22.2) y Polymetrix (23.1), entre enero y mayo, se acercaron bastante.

Berumen, El Financiero (Moreno & Sotnikova), MassiveCaller, Mendoza Blanco y Asociados, además de Pauta Encuestas, le dieron –en promedio– 25.2 por ciento, lo que estuvo considerado dentro de su margen de error. En cambio, hubo casas que sobrestimaron y subestimaron al candidato del “Frente Por México”.

BGC (32.5 puntos en promedio), Delphos (30), Grupo Reforma (30), Polithink (30), Suasor Varela Maldonado y Asociados (29.4), Capitalmedia (29), Enkoll (29) y Votia (28.4) lo sobrevaloraron. Y Grupo Impacto (15.5) y Celexis (18.9) lo subvaloraron.

Pero Mas Data (9), Derechos Digitales (13.6), Arias Consultores (15.8), Gea-ISA (18.7), Parámetro (23.3), Suasor Consultores (26), Numerus (27) y POP Group (28.2), no sólo se desviaron con sus resultados, sino que además, arrojaron que Ricardo Anaya Cortés tuvo menos fuerza electoral que Jose Antonio Meade Kuribreña.

Fuente: Sin Embargo