“La pensión la necesito, de eso vivo”, asegura Fox tras advertencia de López Obrador

El ex Presidente Vicente Fox Quesada aseguró este viernes que a él nadie le va a quitar la pensión vitalicia que recibe por poco más de 200 mil pesos al mes, porque, aseguró, de eso vive.

La declaración del panista se da a días de que el líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, anunciara que de ganar las elecciones en 2018, retirará la pensión vitalicia a los ex mandatarios.

“‘Lopitos’ está mariachi: primero, no va a llegar a ser Presidente, sus mafufadas no van a funcionar, nada de que me va a quitar la pensión. Yo la pensión la necesito, de eso vivo, todo lo demás que tengo está metido en fundaciones en tareas sociales y lo hago con mucho gusto”, dijo Fox Quesada tras su visita a la Universidad de Guanajuato.

Consideró que es justo que se otorgue y se siga otorgando la pensión que reciben los ex presidentes, no sólo los mexicanos, sino de todos los países, porque con esto, señaló, se evita que roben y garantiza que tengan una calidad de vida “decente”.

“’Lopitos’, no te vas a salir con la tuya, maestro. No vas a ser Presidente, “lopitos”, de ninguna manera. No sigas engañando a la gente no sigas como falso profeta pensando y proponiendo que vas a remediar todos los males de México, no sigas atacando a las instituciones, piensa en tu retiro mejor allá, en Tabasco”, reiteró.

Además, el ex mandatario sostuvo que el populismo de López Obrador al del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su antecesor, Hugo Chávez, y que en 10 años podría destrozar una nación como paso en Venezuela.

Por lo anterior, pidió ante cientos de estudiantes de la Universidad de Guanajuato y de otras instituciones que cuando vayan a votar lean sobre economía, precios, “los regalitos”, sobre cómo opera un verdadero sistema educativo y de salud, entre otros aspectos.

El ex Presidente de México, quien en el 2000 interrumpió el mandato histórico del Partido Revolucionario Institucional (PRI), visitó Guanajuato capital para presentar una ponencia ante jóvenes, como parte de las actividades de la Semana de la Juventud, que organiza el gobierno municipal.

A MÉXICO LE VA A IR MAL SI SE ACABA EL TLC

Ahí, Fox habló sobre las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México y Estados Unidos y resaltó que de no llegar a un acuerdo pondría en jaque a México, “nos va como en feria por un buen rato”.

Sin embargo, aseguró que México ha llevado bien los acuerdos para lograr un TLC mejor del que se tiene hoy, pero con la primicia de que beneficie a ambas partes, no que solo un país lleve la ventaja.

Dijo que una negociación equivocada como la que pretende el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muchas cosas se ven amenazadas, por eso México ha decido aliarse con Canadá y empresas que están en desacuerdo con Trump para sacar un buen acuerdo.

“Trump tiene que entender que si nos da calambres nosotros le vamos a dar shocks eléctricos”, aseguró y sostuvo que de acabarse el Tratado de Libre Comercio, México podría negociar con China, país que se ha convertido en un mercado más grande incluso que Estados Unidos, aunque no será fácil.

No obstante señaló que lo único bueno que traería para el país es que se obligue a subir los salarios que se ofrecen a los mexicanos, porque en el caso de Guanajuato, a pesar de que registra un buen crecimiento económico, los salarios son pésimos.

“El empleo está creciendo en Guanajuato pero los salarios están pésimos, y ya llegó la hora, y eso probablemente va a ser lo único bueno que nos va a traer el acuerdo de Libre Comercio, que nos van a obligar a subir los salarios, que bueno, porque sí se está abusando de la gente pagando salarios bajos”.

Fuente: Zona Franca