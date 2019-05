La NASA registra desde el espacio contaminación del aire en el país; de Chiapas a Jalisco está de miedo

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos, la NASA, compartió esta tarde un mapa en el que se observan desde el espacio los 144 incendios forestales que se registran en al menos 21 entidades del país hasta hoy. Se puede advertir un corredor de humo que va desde Chiapas hasta Jalisco, con fuerte intensidad en Veracruz y Tabasco.

La capital mexicana sufre este día una crisis ambiental que llevó a las autoridades a limitar la actividad en las escuelas. A los ciudadanos les ha recomendado no salir de sus casas, usar tapabocas y cerrar las ventanas.

A través de su cuenta de Twitter, la NASA publicó la imagen de la semana que corresponde a los incendios reportados en el centro-sur-sureste del territorio mexicano. La fotografía fue captada por el instrumento Aqua MODIS.

“#NASAWorldview Image of the Week: Fires in Southern Mexico, as observed by the NASA Aqua MODIS instrument on 5/12/19″, escribió en su red social.

#NASAWorldview Image of the Week: Fires in Southern Mexico, as observed by the NASA Aqua MODIS instrument on 5/12/19. https://t.co/p8ph0e4gdx Interact with image using Worldview: https://t.co/3S1Wi8xJK6 pic.twitter.com/goVFjkoY5k — NASAEarthdata (@NASAEarthData) May 13, 2019

No sólo el Valle de México atraviesa por una emergencia ambiental ante el incremento de los índices de contaminación por los incendios registrados en los últimos días. También algunos municipios de Jalisco se encuentran bajo una Alerta Atmosférica, debido al incendio forestal reportado desde ayer en el área Natural Protegida (ANP) del Bosque de La Primavera.

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) informó a las 19:24 horas del domingo sobre la presencia de un incendio forestal en inmediaciones de La Venta del Astillero, en el paraje de La Mesita, con riesgo hacia el Bosque de La Primavera, por lo que enviaron al lugar a 83 oficiales, 18 vehículos y un helicóptero para tratar de combatir el siniestro.

Fuente: Sin Embargo