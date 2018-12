La mano de “El Jefe” Diego aparece en los casos de Padrés y Anaya, ambos acusados de corrupción

En los últimos tres días, Diego Fernández de Cevallos, “El Jefe Diego”, apareció en la escena pública en dos eventos relacionados con panistas acusados de corrupción, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El primero de ellos tiene que ver con la exoneración de la Procuraduría General de la República (PGR) al ex candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés por el delito del lavado de dinero, y el otro con Guillermo Padrés Elías, ex Gobernador de Sonora, preso por operaciones con recursos de procedencia ilícita a quien Fernández de Cevallos ayudó con la garantía de un terreno que posee en Acapulco para pagar una fianza de 100 millones de pesos, pero justo este viernes un Juez la rechazó y Padrés Elías seguirá en la cárcel.

Sin embargo, ambos eventos, son las últimas maniobras en el ocaso de un político que se ha movido con influencias en el poder Judicial y en el Senado de la República durante los sexenios del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo una fuente a SinEmbargo.

“Lo que sabemos es que él [Diego Fernández] había sido el principal operador días antes de que decretara no ejercerse la acción penal en contra de Ricardo Anaya […], pero viene su declive porque ya el PAN y el PRI no tienen mayoría, y todos sus vínculos políticos ya quedaron en el pasado. Es el ocaso de este abogado y político que subió al trono con Carlos Salinas de Gortari”, afirmó uno de los abogados más reconocidos del país.

El abogado recordó que Diego Fernández de Cevallos influyó a través del Senado de la República para colocar ministros, como ocurrió con la Ministra Margarita Luna Ramos –quien dejará en febrero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)–, y de esa forma llegó a tener influencias en el Poder Judicial.

“Él [Diego Fernández] cabildeó para que dejaran a Margarita como Ministra, hay que recordar eso”, dijo la fuente.

Los nexos entre Luna Ramos y Fernández de Cevallos los retomó Carlos Ahumada Kurtz en su libro Derecho de Réplica.

“Margarita Luna Ramos, por cuestiones de esas inexplicables que tiene la vida, gracias en gran parte a mi intervención y a la negociación de los famosos videoescándalos, logró llegar a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En enero de 2004, un fin de semana, un sábado, llegó Alejandro [Luna Ramos] a mi casa y me preguntó cómo era mi relación con Diego Fernández de Cevallos. No sé cómo, pero de algo estaba enterado. Le dije que en esos momentos creía que era buena y entonces me comentó que su hermana Margarita había sido propuesta para ocupar el lugar de ministra de la Suprema Corte, como relevo de Juventino Castro”, narra Ahumada.

Carlos Ahumada prosigue en un fragmento de su libro: “Salí de la casa de Alejandro e inmediatamente le hablé a Diego y le pregunté si lo podía ver; me dijo que fuera en ese mismo instante a su casa. Eran los días en que nuestra relación estaba en su mejor nivel, al grado de que sentía que en esos momentos podía pedirle un rib eye fresco de Sonora y él lo mandaría traer de inmediato en avión para la cena, con el fin de que yo estuviera contento con él. Por supuesto que nunca se me ocurrió y nunca lo hice.

“Lo que sí hice fue plantearle la situación y pedirle el favor de que apoyara a Margarita Luna Ramos para ser ministra. De entrada, me dijo que era una señora muy conflictiva y pagada de sí misma, pero luego añadió: ‘Bueno, dentro de la relación que estoy teniendo contigo y como una muestra más de mi apoyo hacia tu persona, está bien, la voy a apoyar’”.

Pero la Ministra Luna Ramos dejará vacante su puesto en febrero y será Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, quien se encargará de enviar la terna al Congreso de la Unión de quien supla su lugar.

“Hay que recordar que Diego Fernández no quiere nadita Andrés Manuel, ya la Ministra ya se va, y sí se viene el ocaso de este amigo”, dijo.

Una década después de los videoescándalos, en 2014, Carlos Ahumada le dijo en entrevista a Ciro Gómez Leyva que recibió 68 millones de pesos de Carlos Salinas y de Diego Fernández de Cevallos por filtrar los videos para golpear a López Obrador, entonces Jefe de Gobierno capitalino. Salinas le dio 35 millones y Cevallos 33.

DIEGO DEFIENDE A ANAYA DESDE VISITA A PGR

El 28 de febrero la PGR compartió un video del momento en que el entonces candidato de la coalición “Por México al frente” Ricardo Anaya visitó las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para entregar un escrito sobre la investigación por lavado de dinero en contra de Manuel Barreiro.

La grabación, con una duración de 12 minutos, muestra el ingreso de Ricardo Anaya a las recepción de la PGR acompañado de Diego Fernández de Cevallos, Santiago Creel, Damián Zepeda, Manuel Granados y Dante Delgado.

Se escucha a los asistentes hablando con una funcionaria sobre el procedimiento para hacer llegar el escrito a Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales y alguien dice “hijo de puta”, refiriéndose a un funcionario de la dependencia.

Días después de que se hiciera público el video y de que se le achacara a Ricardo Anaya de haber dicho aquella expresión, Diego Fernández salió a la prensa para atribuírsela.

“Desde ese momento asumió [Fernández de Cevallos] la defensa de este señor [Anaya]”, dijo la fuente.

El 25 de febrero pasado, Ricardo Anaya, acompañado por “El Jefe Diego”, visitó las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada para entregar un escrito sobre su presunta vinculación en un caso de lavado de dinero. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

De acuerdo con el abogado que habló con SinEmbargo Diego Fernández estuvo detrás de la exoneración de la PGR a Ricardo Anaya, la cual se dio gracias a que dos días antes de concluir su sexenio, Enrique Peña Nieto cerrara el expediente en su contra.

Al día siguiente de que se dio a conocer la noticia sobre la exoneración de Anaya Cortés, periódico Reforma publicó que Fernández de Cevallos ayudó con un inmueble ubicado en Acapulco, Guerrero a Padrés Elías para que pagara la fianza con la cual podrá poder seguir su proceso en libertad.

El inmueble que Fernández de Cevallos ofreció es un terreno ubicado en la exclusiva zona de Playa Diamante. De acuerdo con la información del diario se trata del Lote C-4 que tiene una extensión de 53 mil 418 metros cuadrados y un valor de 402 millones 825 mil pesos, cuatro veces el monto de la fianza que Padrés debe cubrir para obtener su libertad.

En Sonora miembros del PAN llamaron a los amigos del ex Gobernador a una colecta para reunir dinero para pagar la fianza de 140 millones de pesos; sin embargo, apenas pudieron reunir unos 40 millones entre familiares y amigos.

Con la ayuda de Diego Fernández, el ex Gobernador podrá salir la próxima semana de prisión.

“¿Cómo ha operado? Con influencias, el tiene un despacho y a través de él ha asesorado a muchas personas. Fue candidato a la Presidencia de la República y pertenece al grupo de Salinas. Hay que recordar que Ernesto Zedillo le ofreció la PGR y no aceptó, pero recomendó a [Fernando Antonio] Lozano Gracia”, dijo la fuente entrevistada por este medio.

Fuente: Sin Embargo