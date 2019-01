“La gente llegó a estas prácticas [robo de combustible] porque no se le dieron opciones”, dice AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana, después de que se diera a conocer que 66 personas resultaron muertas y 76 heridas en el estallido de Tlahuelilpan, Hidalgo, que la gente no ha tenido opciones. Por eso se lanza con bidones, que ya tiene consigo, cuando hay fugas en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Yo le pido a la gente que nos ayude. Que den su versión. No sólo de lo que sucedió el día de ayer sino del por qué de esta actitud”, dijo el Jefe del Ejecutivo esta mañana en Palacio Nacional. “Estamos en una actitud que se soslayó. Es importante saber cómo se da esta práctica [el robo] en lo comunitario. Quién lleva a cabo la perforación del ducto, cuándo se sabe que hay una fuga, si se prepara, quién convoca, quién llama, cómo acude tanta gente, por qué los recipientes, qué se hace con este combustible, si se consume o se vende, cómo se vende. Reconstruir la historia. Eso es lo que tenemos que hacer”, solicitó durante una conferencia de prensa.

“Nosotros no vamos a enfrentar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar el mal con el mal. Eso no es solución. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Esto no es un asunto policiaco, militar, no se resuelve con medidas coercitivas, por eso se agravó la situación en el país. Nosotros vamos a seguir convenciendo, persuadiendo a la gente. Tenemos la convicción de que el pueblo es honesto y que si ha llegado a estas prácticas, es porque se le abandonó. Hay millones de pobres en el país, gente que ni siquiera tiene para lo indispensable”, dijo el Presidente.

López Obrador expuso sentirse afligido porque el robo de combustible se haya arraigado en los últimos años en México. “Duele mucho […] porque las imágenes de la gente con cubetas, con bidones, recipientes para sacar gasolina o diesel son un asunto desgraciadamente que se extendió a toda la zona petrolera donde pasan ductos. Esto se puede constatar en lo sucedido en Tabasco, Veracruz, Puebla, Hidalgo, el Estado de México y otras entidades. Ya lleva tiempo, por eso la gente tiene estos recipientes y cada vez que hay una toma acuden a recoger combustible”, añadió.

El morenista reveló que desde el pasado 14 de enero su administración tuvo imágenes de los hechos similares en Acambay, parecidos en cuanto a la práctica, pero no las revelaron para no criminalizar a las personas. “Hasta dijimos que para no estigmatizar a los pueblos, no lo íbamos a dar a conocer, pero se repite. Incluso se sabía que hasta se preparaban las condiciones para hacer acopio de los combustibles”, dijo. Por ello, aseguró que es necesario continuar con el plan de combate al robo de combustible: “No van a detenernos. Van a erradicar esto que no sólo daña materialmente. No sólo es lo que pierde la nación, comercio ilegal, mercado negro, sino el riesgo, el peligro, la pérdida de vidas humanas”, señaló.

En la comunidad de San Primitivo, en Hidalgo, ayer se reportó una explosión en una toma clandestina de combustible en una parcela ubicada cerca del Colegio de Bachilleres del municipio. Foto: Selene Pacheco, Cuartoscuro.

López Obrador reiteró su llamado para que la población involucrada en el robo de combustible se aleje de estas actividades, comunes en distintos poblados del país. “Es la misma imagen y se intenta detenerlos y es muy difícil”, reconoció, por lo que el martes y jueves realizará visitas a estas zonas. “Se tenía esa gira programada por esto, para seguir llamando a la gente a que se abandonen estas prácticas y que no se apoye a los que distribuyen combustible en mayor cantidad también con las tomas clandestinas, que no se respalden”, expuso.

El mandatario explicó que, ante la gravedad del problema de las tomas y el sabotaje para provocar desabasto de gasolina, ayer anunció que el Gobierno contratará conductores. Aseguró que hay una comisión de Estados Unidos adquiriendo carros tanques con urgencia. “Secretarios se trasladaron desde el jueves, desde ayer por la noche tuvieron reuniones para tener entrega inmediata. La idea es que a partir del miércoles de la próxima semana estemos incrementando la transportación de gasolinas para no depender de todo de los ductos y poder tener un mejor control”, afirmó López Obrador.

El tabasqueño defendió que continuará el plan federal para combatir el robo de combustible: “Claro que va a seguir el plan, lamento mucho lo sucedido, pero tienen que cambiar estas cosas”, aseguró AMLO y continúo: “Esto no se había atendido desde hace tres gobiernos. Se toleró 18 años, 20 años. Vamos a continuar con la misma política y yo creo en el pueblo, confío en la gente y sé que con estas lecciones dolorosas, la gente va a también a alejarse de estas prácticas”, indicó.

Tan solo ayer, el Ejecutivo celebró que el ducto de Tuxpan-Azcapotzalco, que nutre de gasolina la Zona Metropolitana del Valle de México, donde se ubica la capital, llevaba 84 horas sin ninguna fuga. Pero otro ducto de gran relevancia, el Tula-Azcapotzalco, de diesel, fue afectado, pero la vigilancia es más complicada porque pasa por zonas urbanas, según explicó hoy el ingeniero de Pemex, Juan Francisco Barrera.

“Desgraciadamente esto se repite en todo el país, por donde pasan los ductos. Es un problema grave. Se da en Veracruz, en Hidalgo, Puebla, el Estado de México, hasta cerca de la terminal de Azcapotzalco en la propia ciudad, lo que vimos hasta hace dos días en una bodega. Es general, la gente de los pueblos de México de toda la región petrolera y por donde pasan los ductos, sabe de lo que estamos hablando, por eso tengo información”, señaló hoy López Obrador.

Fuente: Sin Embargo