La disidencia del PAN lo pone en dibujitos: exigen a Anaya, Creel, Zepeda y otros que se vayan

Ricardo Anaya Cortés y sus compañeros de farra son los culpables de la peor derrota en la historia del Partido Acción Nacional (PAN), y por eso deben irse, se señaló en un video compartido por el panista Manuel E. Ovalle.

“Cuando alguien hace trampa o no cumple con su tarea, el resultado es obvio. El chico maravilla, el joven brillando, el de la buenas calificaciones, los tres idiomas y las ideas articuladas, fue reprobado no sólo en las urnas sino en la historia de Acción Nacional (PAN); en la historia de México”, destacó.

La derrota, se enfatizó en la narración, tiene nombre y apellido: se llama Ricardo y se apellida Anaya. “Y parafraseándolo: ‘en política se comete un error y lo demás son consecuencias’. Ahora le toca afrontarlas. Pero no sólo a Ricardo Anaya sino a todos sus compañeros de farra: Santiago Creel, Josefina Vázquez Mota, Damián Zepeda, Marko Cortés, Miguel Ángel Yunes, Fernando Rodríguez Doval, Marcela Torres, Rafael Moreno Valle, Ernesto Ruffo. Y una lista grande de esbirros que son responsables del peor fracaso del PAN en su historia”.

“El número de diputados federales panistas electores es el más pequeño desde 1985. Anaya obtuvo el menor porcentaje de votos desde hace 32 años; consiguió menos votos que Josefina Vázquez Mota, que quedó en tercer lugar en la elección presidencial del 2012”, se informó.

En el video se recuerda que Anaya sólo ganó en el estado de Guanajuato, y quedó en tercer lugar en 13 entidades más.

Ayer, después de que una treintena de panistas exigió la renuncia del dirigente del PAN y de su ex candidato a la Presidencia debido a que no “tienen legitimidad colectiva” para continuar en la dirigencia, Damián Zepeda Vidales aseguró que no dejará la dirigencia y confirmó que Anaya Cortés no retomará el cargo.