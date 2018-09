Kate del Castillo dice que denunció al Gobierno de Peña ante CIDH para que se respeten los DDHH

Con el objeto de actualizar su denuncia en contra del Gobierno de Enrique Peña Nieto, la actriz mexicana Kate del Castillo, acudió por segunda ocasión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En junio de 2017, la mexicana acusó al Estado mexicano a violar sus derechos civiles, y por daño moral y económico, el cual ascendería a 60 millones de dólares.

Kate desea sentar con su caso un precedente de defensa de los derechos humanos en México. en relación a al daño económico, la actriz espera que le sea indemnizado.

En entrevista con Proceso, explicó que a patir de la reunión de 2016 con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, en la sierra de Sinaloa, sus garantías individuales fueron agredidas.

Por ello, espera que se documente e investigue “las prácticas” que se implementaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con el equipo de defensa de la protagonista de “La reina del sur”, únicamente se busca restablecer los criterios de derechos humanos de los mexicanos, y no la justicia personal.

En julio de 2017, del Castillo reveló que no volvería a México porque se siente insegura, pues ha recibido amenazas, no del narcotráfico, sino del Gobierno federal.

La actriz acusó haber recibido amenazas del Gobierno de Enrique Peña Nieto. “Y me lo ha hecho saber de muchas maneras”.

Kate del Castillo, quien interpreta a la Primera Dama Emilia Urquiza en la serie Ingobernable de Netflix, aseguró que el Gobierno mexicano no quería que fuera ella quien hiciera ese papel. “En fin, no me pararon, no nos detuvieron”.

Fuente: Sin Embargo