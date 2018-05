Joyas de Norberto Rivera generan polémica en redes sociales

Muchos usuarios están comentando sobre las lujosas alhajas con las que fue captado el ex arzobispo de México, Norberto Rivera Carrera.

Ello, luego de que Alejandro Mojica compartió en Facebook y en Twitter imágenes del sacerdote en el aeropuerto de Monterrey, Nuevo León, para tomar un vuelo hacia la Ciudad de México.

En las tres imágenes que compartió se ve a Rivera Carrera sentado en la sala de espera de la terminal área mencionada, y lo que llamó la atención del cibernauta son las joyas que portaba, lo que menciona en su publicación:

“Casual que vas a viajar en el mismo vuelo que el ex arzobispo de México Monseñor Norberto Rivera Carrera y te das cuenta que viaja con un cadenon loco de hartos kilates, un anillo que pesa más que tu equipaje de mano y trae un iPhone 8 plus para mensajearse con nuestro señor Jesucristo Superstar!!! Pero bueno el voto de pobreza solo aplica cuando estás activo en el ramo no!? Jeje excelente día y sigan llenando iglesias que gracias a eso este señor puede viajar así #Humildemente!! (sic)”.

Por esa publicación algunos criticaron al cardenal, pero otros defendieron sus posesiones: “Hay padres que vienen de familia acomodada y pues viven bien, no veo el por qué tendríamos que verlos descalzos o en harapos…(sic)”, dijo uno.

En tanto, otro comentó: “Ni Jay z tiene esas cadenas ahhh perdón ni Obama (sic)”.

Otras opiniones contrastantes así las difundió Radio Fórmula: “Ellos bañados en oro y una gran parte del pueblo muriéndose de hambre”… “Para eso trabaja el señor sacerdote es un trabjo y todo el que trabaja tiene derecho a ganar! (sic)”… “Que tiene de malo ellos trabajan para darse sus gustos. Se supone ellos también tienen sueldo por eso estudian para llegar asu puesto. No veo que hay de malo que porte esas halajas…(sic)”.