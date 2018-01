Josué desapareció hace 3 años, y hoy su madre duerme frente a la Segob en espera de justicia

A Josué Molina Rodríguez “lo levantaron” en Chilpancingo, Guerrero, en junio del 2014 y no se supo más de él. Ahora, y a más de tres años de distancia, su madre, María Guadalupe Rodríguez Narciso, pasa las noches en las banquetas frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la Ciudad de México, esperando un diálogo y justicia.

El miércoles 17 de enero del 2018, familiares de desaparecidos arribaron a la colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc. Buscaban una reunión con Alfonso Navarrete Prida, nombrado al amanecer del nuevo año como titular de Segob, tras las salida del priista Miguel Ángel Osorio Chong. Sin embargo, no hubo respuesta oficial. Hoy aguardan bajo las inclemencias del tiempo y en huelga de hambre.

María Guadalupe, quien viajó a la capital en representación de colectivos de Iguala, Chilapa, Acapulco, Chilpancingo, Zumpango y Tlapa, municipios guerrerenses, exige que las autoridades den la cara y la destitución de los funcionarios públicos que, dice, no han realizado su trabajo, incluido el Presidente de México, Enrique Peña Nieto.

“Le estoy exigiendo al Presidente de la República, al Enrique Peña Nieto, que se largue del país. No lo queremos ya, desde que él llegó está peor el país. Hay más niños que no van a la escuela. Los cambios estructurales que hizo, según él, nos iban a beneficiar, pero no es cierto, sólo se han beneficiado ellos. Han saqueado al país y nos han dejado en la total pobreza. No lo queremos aquí. Ha sido un inepto”, señala María en entrevista con SinEmbargo.

En el campamento, desde el cual la mujer comparte testimonio, hay niños, padres y madres que, además de ya cargar con el dolor de perder a un ser querido, tienen que enfrentarse con la inseguridad de la calle, el frío, el hambre y la indiferencia de los que, se supone, están encargados en impartir justicia.

“Nuestra estancia aquí, en la Secretaría de Gobernación, ha sido muy crítica en cuestión de mantenernos. ¿No? Primero por el clima, sabemos que en esta época del año arrecia el clima…No veníamos preparados, la verdad. Pensábamos que las autoridades iban a presentarse. Sin embargo, tras ver en el primer día decidieron no presentarse, decidimos iniciar la huelga de hambre. No veníamos a eso, pero no nos hacen caso. Son omisas”, dice Lamberto Castro de la Cruz, del Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados, Chilpancingo.

