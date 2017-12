Jorge Koska, primer independiente en conseguir firmas para candidatura al Senado

El empresario Jorge Arturo Gómez González, mejor conocido como Jorge “Koska”, superó el umbral de firmas necesarias para acceder a una candidatura independiente para el Senado de la República por el estado de Aguascalientes.

De acuerdo con el último corte del Instituto Nacional Electoral (INE), el expresidente de la Canacintra de Aguascalientes ha dado de alta 20 mil 141 firmas, un 10 por ciento más de las 18 mil 194 necesarias para aparecer en la boleta del próximo año.

Con esto, “Koska” se convierte en el primer aspirante independiente al Senado en conseguir las firmas necesarias para el registro, aunque la cifra para cada postulación varía según el estado de interés y el tamaño de su población.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, en Radio Fórmula, Gómez González recordó su pasado como “bracero” en Estados Unidos y aseguró que su paso por la Canacintra estatal le sirvió para encontrar su pasión por la función pública.

Al no encontrar coincidencias con alguno de los partidos, Jorge Gómez aseguró que consideró la vía independiente como la más acorde a sus principios y aclaró que no usará recursos públicos para su campaña.

“Nunca he estado en ningún partido y creo que la vía independiente te da certeza de estar en la boleta con el respaldo de los ciudadanos. (…) Estoy seguro que vamos a ganar, vamos contra el sistema y no será fácil, pero siempre le digo a la gente que no hay sistema más grande que nosotros”, indicó el aspirante, que deberá esperar al agotamiento del periodo de recolección de firmas para acceder formalmente a su registro en el mes de febrero.

Fuente SDP Noticias