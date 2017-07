Javier Duarte sabrá hoy si se le vincula proceso por lavado y narco o, de plano, lo dejan libre

La situación jurídica del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, se definirá este sábado en un juicio que podría servir a las autoridades mexicanas para probar la eficacia de la lucha contra la corrupción, de acuerdo con expertos.

Esta mañana, Marco Antonio del Toro, abogado del ex priista, arribó a los juzgados del Reclusorio Norte de la Ciudad de México para la segunda audiencia de Duarte.

El juez de Control, Gerardo Moreno García, será quien determine si existen indicios suficientes para llegar al ex mandatario a juicio o dejarlo en libertad.

En punto de las 10:00 horas, el ex Gobernador de Veracruz apareció en la sala de audiencias del Reclusorio Norte, acompañado de sus abogados.

El pasado martes, fiscales federales llegaron a la primera audiencia del veracruzano mal preparados, acentuando las sospechas en México y en el extranjero de que todo se trata de un espectáculo.

En esa audiencia, Duarte, con semblante serio, intervino en 19 ocasiones para pedir al Juez de Control que los tres fiscales en la sala explicaran con claridad y precisión cómo es que se acreditan los cargos en su contra.

“No entiendo mi vinculación en esto, ¿por qué se me imputa?”, dijo cuando casi llegaba a su final la diligencia de cinco horas de duración. La Fiscal de la PGR Martha Ramos había formulado al inicio la imputación contra el ex miembro del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI): existen indicios de que creó y encabezó de 2011 a 2016 una organización criminal para lavar dinero desviado de las arcas del estado de Veracruz a través de empresas fantasma.

Los mismos fiscales llegaron este sábado al penal para presentar pruebas más sólidas contra Duarte de Ochoa, según indicaron en la audiencia pasada.

A la sala de juzgados también llegó Rafael Matías Roble, dueño de la empresa Construcciones e Inmobiliaria RMO, para reclamar un adeudo de 3.5 millones de pesos a Javier Duarte por contratos de obra pública durante su mandato como Gobernador de Veracruz.

“A mí [Duarte] no me metió agua o sangre a mis venas como a los niños, a mí me deben trabajo que realicé en el 2010 para el Fondo de Desastres Naturales (Fonden)”, dijo Matías Roble a los medios de comunicación al llegar al penal.

“Estoy buscando que me paguen, voy a entregar una promoción, ya la llevé a la Embajada de Guatemala y al Gobierno de Veracruz para que a este señor se le castigue”, agregó.