Interjet no indemnizará a pasajeros por demora de 13 horas en vuelo

La aerolínea Interjet informó que no resarcirá económicamente a los 84 pasajeros de un vuelo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a la Ciudad de México por el retraso de más de 13 horas, presuntamente bajo el argumento que este retraso se debió a las condiciones climatológicas.

De acuerdo con información de Radio Fórmula la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que investigará el caso conforme a las nuevas disposiciones de La Ley General de Aviación publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de junio.

La nuevas reglas, que buscan garantizar los derechos de los pasajeros, señalan que las aerolíneas tienen la obligación de informar en caso de que se produzcan cambios en su itinerario o cualquier otra circunstancia que pudiera afectar el servicio contratado.

Cuando un vuelo se demore hasta cuatro horas por causas atribuidas a la aerolínea, los consumidores serán compensados con alimentos, bebidas y descuentos para viajes posteriores.

En caso de vuelo redondo, el usuario que pierda el vuelo de ida tendrá garantizado el de regreso.

Como la ley no establece sanciones en caso de un retraso o cancelación por eventualidades climatológicas, la empresa no ofreció a los pasajeros hospedaje y solo les informó que, sí deseaban por su cuenta descansar en un hotel sólo se les pagaría el taxi.

La aerolínea notificó de la cancelación del vuelo a los pasajeros con retraso, según consigna Radio Fórmula, porque “buscaban la forma de mover a los usuarios”.

Durante la espera, Interjet ofreció a los pasajeros café y un sándwich y alegó que no es su responsabilidad asumir los costos adicionales de la espera ya que hicieron lo posible por conseguir otro vuelo.

La Profeco solicitó a Interjet un informe sobre el clima para deslindar responsabilidades, porque era obligación de la empresa informar a sus usuarios desde la hora en que se conoció de este problema.

También las nuevas disposiciones señalan que, las aerolíneas que no se sujeten a itinerarios, frecuencias de vuelo y horarios autorizados podrían tener una una multa de hasta 75,490 pesos.

Lo anterior lo publicó el diario Sin Embargo.