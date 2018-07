INE rechaza descontar votos de independientes para que el PES alcance el registro

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) descartó restar los votos otorgados a los candidatos independientes en la elección presidencial, lo que elevaría el porcentaje de votos de los partidos y permitiría al Partido Encuentro Social (PES) conservar el registro.

Luego de que el PES interpusiera este recurso para que la autoridad electoral reinterpretara el artículo 41 constitucional —el cual señala que no deberán contarse los votos nulos y los emitidos para candidatos no registrados en la votación total—, la comisión determinó que no tiene facultades para tomar esta decisión, por lo que fue rechazada.