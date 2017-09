INE pide sensatez en propuestas solidarias

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo que tiene que predominar la cordura, primero para la sociedad; segundo, en la clase política; tercero, en los partidos y, cuarto, en el ámbito legislativo porque “la sensatez no está divorciada con la solidaridad pero, que no puede rayar en la demagogia y el oportunismo, porque por querer resolver un problema hoy, o por querer quedar bien, hoy debemos tener mucho cuidado de no abrir otros problemas más adelante”.

En entrevista exclusiva con Excélsior contestó lo anterior al preguntársele sobre las propuestas de cómo eliminar el financiamiento público a los partidos políticos o desaparecer a los legisladores plurinominales.

Dijo que son momentos en los que la historia política y social del país impone actuar a todos “con mucha solidaridad y mucha responsabilidad, porque nos estamos jugando el futuro del país, no sólo este momento”.

En su oficina de la sede del INE, el consejero admitió que se debe modificar cuánto dinero se le destina a la política, pero enfatizó que habría que evitar que los partidos busquen dinero en “donde no queremos que busquen” como en el crimen organizado, el desvío de recursos públicos y los intereses de las corporaciones.

“Hay que repensar cuánto dinero le damos a la política, pero hay que tener mucho cuidado de que la indignación, frente a los partidos, frente al estado de las cosas, nos lleve al extremo de decir no al financiamiento público, porque quitarles dinero público a los partidos no les va a quitar necesidades de gasto, y los va a orillar a buscar dinero en donde no queremos que lo busquen.

“En este país tenemos un problema de criminalidad organizada que no se va a resolver de la noche a la mañana, y sabemos que ésta puede ser una fuente de financiamiento ilegal,” dijo Córdova Vianello.

El funcionario electoral señaló que el INE ha trabajado en los días pasados para que los partidos puedan canalizar parte de sus recursos, si así lo desean, “a esa solidaridad, pero cuidado en traducir el legítimo enojo ciudadano en un discurso en contra del financiamiento público, porque de ahí venimos”, expresó, refiriéndose a los 264.4 millones de pesos de gasto no reportados que se encontraron en las campañas de las cuatro elecciones pasadas.

Luego de explicar que el INE orientó a los partidos sobre cómo destinar recursos públicos a los damnificados sin violar la ley electoral, afirmó que la reconstrucción le corresponde al Estado mexicano, y mencionó que se podría hacer como se hizo en Nueva Orleans, Estados Unidos, después del huracán Katrina; en Japón, después de los tsunamis, al recurrir al crédito, a la deuda pública, en rangos razonables.

En cuanto a la movilización que la población realizó para apoyar durante la contingencia, Córdova dijo que toda la participación social que se volcó a apoyar a los damnificados se tiene que reencauzar para que se canalice: “reconvertirla en exigencia a partidos, autoridades, pero que también se comprometa con valores democráticos”.

Subrayó que “la tragedia ha evidenciado una potencia social, una solidaridad y movilización social espontánea, profunda, muy arraigada, no inédita pero sí importante y, de alguna manera, organizar una elección en buena medida depende de solidaridad y compromiso social”.

Refirió. entonces. que el INE tendrá que visitar a 11 millones de mexicanos para que participen como funcionarios de casilla.

Fuente: Excélsior