El proceso electoral para renovar la Presidencia de la República será “muy turbulento y habrá mucha especulación”, advirtió el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

Ante el panorama, prevé que el instituto deberá desplegar su “capacidad explicativa” para que la gente entienda lo que está detrás de la movilización de millones de ciudadanos y para explicar no sólo los “cómo” y los “por qué”, sino también advertir a la población sobre los tiempos que vamos a vivir en el país.

NACIONAL04/07/2017 5:00

INE advierte sobre 2018 turbulento; Córdova ve “mucha especulación”

AUTOR: AURORA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO.

Ayer, Excélsior dio a conocer que las próximas elecciones federales serían las más caras de la historia de México, debido a que podrían gastarse sólo en campañas casi dos mil 200 millones de pesos, cuando en 2012 el costo fue de mil 680 millones de pesos.

Entrevistado después de firmar un convenio para que las tiendas departamentales promuevan la participación ciudadana en los procesos electorales, Córdova Vianello explicó que alistan los nuevos lineamientos para acotar a los aspirantes presidenciales.

El presidente del INE aclaró que dichas directrices podrían aplicarse el 8 de septiembre, cuando inicie el año electoral y no antes, para no vulnerar la libertad de expresión de los políticos.

Comicios de 2018 serán grandes y complejos: INE

Se prevé turbulencia y especulación rumbo a la elección presidencial, la cual seguramente será competida, advierte el consejero presidente del instituto.

Ante lo costosa que podría ser la próxima elección del 2018, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, consideró que se tendrá que asumir que será la elección más compleja de la historia, no sólo la más grande que se realizará en el país.

Ayer, Excélsior dio a conocer que la jornada electoral de 2018 será la más cara en la historia de México, pues los partidos gastarán dos mil 138.3 millones de pesos sólo en campañas, cuando en 2012 costaron mil 680.5 millones de pesos, de acuerdo con cálculos hechos por este diario con base en datos del INE.

La bolsa que recibirán los partidos políticos para campañas federales en 2018 crecerá en alrededor de 27% con respecto a 2012, toda vez que el padrón electoral pasó de 84.4 millones en 2012, a 87.1 millones de ciudadanos inscritos.

Además, más de diez millones de ciudadanos serán invitados a ser funcionarios de casilla en los comicios las 30 elecciones locales y las tres federales que se llevarán a cabo el 1 de julio del año próximo.

Al respecto, Córdova Vianello dijo que el Instituto tendrá que desplegar una “capacidad explicativa” para que la gente entienda lo que está atrás de la movilización de millones de ciudadanos y explicar no sólo los “comos” y los “por qué” sino también advertir a la población de los tiempos que vamos a vivir en el país.

“Va a haber mucha turbulencia, va a haber mucha especulación, es natural en una elección presidencial que seguramente será tan competida como lo hemos visto en los tiempos recientes”, advirtió.

Lineamientos

El presidente del INE también habló de los nuevos Lineamientos que están creando para acotar a los aspirantes presidenciales, dijo que los mismos van a regir la etapa de la “antesala” de la contienda legal en precampañas, es decir, a partir del 8 de septiembre que inicia el año electoral, y no antes, porque el INE no va a entrar en la lógica de vulnerar la libertad de expresión de los políticos.

Ante académicos que han pedido la destitución del Consejo General, dijo que son bienvenidas las críticas, que el INE es una de las Instituciones más transparentes del Estado mexicano, pero pidió que los elementos de críticas sean objetivos y no subjetivos, para que puedan mejorar su trabajo.

Lorenzo Córdova defendió el trabajo del INE al asegurar que las elecciones se hacen bien, se ponen las casillas, los funcionarios asisten y están, y quien menosprecie “eso, está menospreciando la base fundamental de la democracia.

Subrayó que el Instituto Nacional Electoral está preparado para organizar la elección y su trabajo es generar certezas y certidumbres que suelen menospreciarse, pero esa es la tarea de la construcción de una elección.

Lorenzo Córdova fue entrevistado al término del Convenio firmado con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), para que los más de 22 mil establecimientos afiliados inicien una campaña de difusión, apartidista, a favor de la participación ciudadana en los procesos electorales.

Gasto

El 1 de julio de 2018 se llevarán a cabo 30 elecciones locales y tres federales.

Se prevé que se instalen 155 mil casillas.

Asimismo, visitar a más de 10 millones de ciudadanos para invitarlos a ser funcionarios de casilla.

Esto significará contratar a 45 mil capacitadores y supervisores.

El INE tendrá que mandar a imprimir 300 millones de boletas electorales, para las elecciones federales.

Las 30 entidades con elecciones mandarán a imprimir sus papeletas.

Fuente: Excélsior