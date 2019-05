INAI no pidió ni filtró lista de “periodistas chayoteros”

El comisionado Francisco Javier Acuña Llamas señaló que la llamada lista de “periodistas chayoteros” no es lo que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a Presidencia de la República entregar como respuesta a la solicitud de transparencia de un particular.

El INAI tampoco filtró al diario Reforma ni dio a conocer la lista -que señala a Joaquín López Dóriga, Callo de Hacha, Enrique Krauze, Federico Arreola, Daniel Moreno y otros comunicadores como los principales beneficiarios de mil millones de pesos de recursos públicos-, que ha encendido el debate en torno al ejercicio de dinero público en publicidad oficial durante la administración de Enrique Peña Nieto, toda vez que, por ley, no puede entregar “trocitos de información”.

Cabe señalar que una persona solicitó a Presidencia información sobre el ejercicio de la publicidad oficial durante el sexenio peñista. Al no recibir la información que solicitó se inconformó ante el INAI, institución que ordenó a Presidencia buscar mejor y entregar al particular los nombres de las personas físicas y morales que recibieron recursos públicos por publicidad en cualquier tipo de medio de comunicación entre el 1 de enero de 2012 y el 19 de febrero de 2019.

El pasado 19 de mayo el INAI ordenó a la Oficina de Presidencia entregar a un particular toda la información que explique contratos y remuneraciones a personas físicas o morales en el ámbito de los medios de comunicación, explicó el comisionado a Mesa para Todos de MVS. Esta información no es una lista, sino una enorme cantidad de documentos relacionados con contratos.

“(El INAI) no hablaba de una lista sino de una enorme cantidad de información que pueden ser contratos, pagos por conceptos diversos que engloba la publicidad oficial, es decir, campañas publicitarias, publicidad directa y asesorías”.

INAI recibió de Presidencia un correo electrónico la noche del 22 de mayo a las 21:07 horas con una “una relación muy amplia de ligas con diversa información”, subrayó el comisionado.

“Antier a las 9 de la noche recibimos de Presidencia una relación muy amplia de ligas, no listas, con diversa información. Es una relación muy grande que para estar conformes de que se trata de la información que pidió el solicitante tendremos que verificar. Nosotros no hacemos ni lo hemos hecho jamás andar dando trocitos o incompleta la información que todavía no se ha verificado”

FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS. INAI

Por ahora, el instituto no puede dar por buena o por mala la información entregada por Presidencia al particular ni al INAI porque se encuentra en proceso de revisión. Será hasta el miércoles 29 de mayo cuando se informe si Presidencia cumplió con lo que el solicitante demandó a través de transparencia o si el solicitante considera que no y la información deberá ampliarse.

“Nosotros no hacemos estimaciones, pero el recurso es de una enorme información. No es de una relación (lista) que por muy larga o corta que parezca permitiera pensar a cualquiera que esa es la información completa. El INAI sí busca cuando resuelve una (controversia) que se entregue (la información) completa. Cuanto se haya pedido y cuanto haya motivado la intervención del INAI. Cuando no se ha concluido la parte de verificación, nosotros no podemos dar por buena o mala nada que se diga o parezca ser o pueda ser información que pudiera ser parte de la información en genérico que ordenamos que se entregara”

FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS. INAI

Fuente: SDP Noticias