“Hubo traición entre Anaya y Peña; su pleito está a todo lo que da”: AMLO

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que hubo una traición entre Ricardo Anaya y el presidente Enrique Peña Nieto, que hace que el panista amenace con enviar a la cárcel al mandatario.

“Infiero que hubo traición, es como el corrido de contrabando y traición así hay que ver estas cosas, quién sabe qué le hizo Anaya a Peña porque de repente hay ruptura y ahora Anaya está diciendo que va a meterlo a la cárcel”.

No obstante, dijo que él recomienda a Peña y Anaya resolver sus asuntos de manera pacífica y que “no nos metan a nosotros, como diría Fox: ‘¿y yo por qué?’”.

López Obrador aseguró que el pleito entre el presidente y el candidato presidencial de Por México al Frente está “a todo lo que da, se llevan fuerte”.

Recordó que a diferencia de 2006 y 2012, panistas y priistas están muy divididos, “no es como en 2006, en ese entonces (Vicente) Fox coordinó el fraude e hizo acuerdo con el PRI. Se unieron para robarnos. En el 2012 se unieron Calderón y Fox para ayudar a Peña”.

“Ahora no se pusieron de acuerdo, lo intentaron muchas veces, fueron a tratar de convencer a Peña a Los Pinos y no sé por qué motivo o razón Peña no aceptó”, agregó.

En Pichucalco, Chiapas, López Obrador aseguró que no sabe qué le hizo Anaya a Peña, pero que ahora hay una ruptura.

Luego de la filtración de un video donde se hacen señalamientos en su contra por presunto lavado de dinero, Anaya Cortés negó conocer a Juan Barreiro Castañeda –hermano de Manuel, a cuya boda asistió–, y dijo que no caerá en el juego del PRI de abordar ese tema. “No les voy a dar ese gusto”, subrayó.

En el video Juan Barreiro Castañeda, el empresario que le compró a Anaya una nave industrial en 54 millones de pesos, afirma que esa operación de lavado de dinero también fue para financiar la campaña presidencial del panista.

“Con enorme claridad responsabilizo al presidente Enrique Peña Nieto de estos ataques cobardes, facciosos y mentirosos”, dijo Anaya.

Respecto al encuentro entre Anaya y Vicente Fox en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, López Obrador dijo que eso demuestra que hay una cargada a favor del panista y que están dejando solo a José Antonio Meade.

El tabasqueño aplaudió que Fox se definiera: “Nada más le falta agarrar la matraca, ya le está echando porras a Anaya y que se apure porque ya no va a recibir pensión de cinco millones mensuales”, reiteró.

Por ello recomendó al expresidente Carlos Salinas de Gortari hacer lo mismo: apoyar a Anaya y agarrar la matraca, porque se van a acabar los privilegios.

“Fox es un traidor a la democracia, había dicho que iba a apoyar a Meade. Ahorita abandona a Meade, ya se va con Anaya, es un mercenario de la política”, añadió.

Fuente: Proceso