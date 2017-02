Hijos de ‘El Chapo’ sí escribieron carta: abogado

El abogado defensor de Joaquín “El Chapo” Guzmán, José Refugio Rodríguez Núñez, aseguró que tiene elementos para suponer que es auténtica la carta difundida en medios de comunicación como un escrito hecho por los hijos del capo, informó Excélsior.

“No tengo una confirmación expresa de que la carta la hicieron de puño y letra de alguno de los muchachos porque yo no he platicado con alguno de ellos, no tengo comunicación con ellos, ya se lo he dicho, tengo referencias por medio de otras personas, que a raíz de la inquietud tenía que preguntar y al parecer la carta tiene un origen positivo o sea como que sí, ¿Cómo la hicieron llegar? No sé. ¿Quién la hizo llegar? No sé”, dijo Rodríguez Núñez.

El abogado afirma que en ocasiones anteriores le han pedido desmentir presuntas versiones en redes sociales de hechos atribuidos a los consanguíneos de Guzmán Loera, sin embargo, esta vez nadie de la familia le ha hecho ninguna solicitud.

“Cuando empezó a circular esta noticia de la carta, a mí jamás me han dicho: “oye, deslígate de esta carta, desconoce el contenido de esta carta, negamos que provenga de acá de la familia”, entonces eso me hace pensar que es algo, he escuchado rumores, tuve entrevistas con algunas personas y sé que como que algo pasó de eso, pero no puedo decir que sí el conflicto es como se maneja en la carta, porque no me corresponde, no estuve”, detalló.

A través de una carta escrita a mano que hicieron llegar el pasado sábado al periodista Ciro Gómez Leyva, los presuntos hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, afirmaron: “Dámaso López, ‘El Mini Lic’, intentó matarnos”.

El día 4 de febrero del año 2017, el licenciado Dámaso López organiza una junta, citando al Sr. Ismael Zambada y a la familia de Joaquín Guzmán, por el tema de haber pruebas de que Dámaso López ordenó el secuestro de los hijos de ‘El Chapo’”, se lee en la misiva con faltas de ortografía, que se dio a conocer en Imagen Noticias”.

Rodríguez Núñez insistió en que hay muchos elementos para hacer pensar que la carta, si bien no fue escrita de puño y letra por alguno de los hijos de Joaquín Guzmán, sí proviene de una instrucción dada por los vástagos del narcotraficante, recientemente extraditado a Estados Unidos.