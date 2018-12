Hay una crisis de embarazos de niñas en México, y los analistas creen que es la violencia sexual

Marimar tenía 17 años cuando quedó embarazada producto de una violación sexual. Acompañada por sus padres, acudió al Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G.Parres” en donde le realizaron una valoración médica y le informaron que el producto tenía una malformación congénita, lo que implicaba un riesgo mayor para su embarazo. La joven solicitó una intervención legal del embarazo.

La solicitud de la joven fue negada por el Comité de Bioética de ese hospital, que notificó a la familia que “la malformación no ponía en riesgo la vida de la madre”, por lo que “no había sustento legal, ni orden legal, para la terminación del mismo”. La decisión ignoraba los recursos jurídicos que establecen como obligatorio el aborto al ser consecuencia directa de la violación sexual y el artículo 119, fracción IV, del Código Penal del Estado de Morelos, que prevé como causal de la interrupción del embarazo alguna alteración congénita.

Este hecho se ha constituido como el primero en el que la SCJN se pronuncia por la negación al derecho de la interrupción del embarazo, por lo que se espera que se convierta en un antecedente de miles de niñas y adolescentes a las que se les niega la garantía.

El embarazo en menores y la falta de acceso a la justicia para aquellas que llegan a requerir atención urgente es uno de los grandes pendientes del sector salud con las mujeres. En opinión de diferentes especialistas en salud sexual y reproductiva es necesario que comiencen a atenderse las causas de un problema que pone en riego la vida y el desarrollo completo de las niñas en México.

“Esto no se trata de una irresponsabilidad o responsabilidad única de las mujeres. La causa de los embarazos no planificados es multifactorial. Si nosotros no les brindamos un acceso integral a la salud reproductiva a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes lo que termina resultando son embarazos no planificados y no deseados”, afirma Claudia Martínez, doctora de IPAS México, organización civil que defiende la salud y el acceso de las mujeres a sus derechos.