Hay cinco mil 930 cuerpos sin identificar; datos de fiscalías y semefos

En las morgues y fosas comunes de los estados hay cinco mil 930 cuerpos sin identificar, algunos de los cuales suman hasta 5 años a disposición del Ministerio Público.

Durango es una de las entidades con más cadáveres en esta condición al tener 530 en la fosa común, de acuerdo con la fiscal Ruth Medina Alemán.

En Jalisco se acumulan más de 400 cuerpos, de los cuales se habían identificado 43 al finalizar septiembre. Entre ellos está Jonathan, un niño de 7 años que falleció en el Hospital Civil en 2006, pero como sus padres no tenían dinero para sepultarlo, lo dejaron en la morgue.

También están dos estadunidenses que murieron en Chapala y nadie los reclamó. Tras el escándalo de los dos tráileres con cadáveres, se contabilizaron 444 cuerpos no identificados en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En los forenses de Acapulco, Chilpancingo e Iguala hay 606 cuerpos sin reclamar y el más antiguo data de 2012. En el Estado de México el número de cadáveres sin identificar es de tres mil 275, de acuerdo con el fiscal estatal, Alejandro Jaime Gómez Sánchez.

La entidad con la menor cantidad de cuerpos no identificados es Yucatán, con seis.

En los forenses de Acapulco, Chilpancingo e Iguala hay 606 cuerpos sin identificar y, por lo tanto, no han sido reclamados.

Señalaron que al integrar los expedientes de cada cuerpo deben incluir información como la ropa que llevaba y características físicas: talla, peso, tatuajes y una muestra de ADN.

El cuerpo más antiguo en estos Semefos data de 2012. En el Estado de México, el número de cadáveres sin identificar es de tres mil 275, de acuerdo con datos del fiscal estatal, Alejandro Jaime Gómez Sánchez.

En Chihuahua hay 198, pero sus instalaciones forenses no están saturadas porque aceleran las necropsias y los métodos de identificación, y por ende, la inhumación, informó el vocero de la Fiscalía General del Estado, Carlos Huerta.

Michoacán tiene 132 cuerpos que han sido enviados a fosas comunes de panteones municipales, reportó la Procuraduría del Estado. Por ello, no tienen cadáveres acumulados.

La entidad con la menor cantidad de cuerpos no identificados es Yucatán. El Servicio Médico Forense, a través del doctor Luis Fernando Peniche, responsable del organismo, reportó que en sus instalaciones permanecen nueve cuerpos, seis de los cuales no han sido identificados y tres más que hasta el momento no han sido reclamados. El cuerpo más antiguo está ahí desde junio.

Nuevo León tiene 111 cuerpos y la Fiscalía informó que una parte de ellos ya fueron inhumados, tras guardar muestras de ADN y respaldos fotográficos y dactilares.

En Puebla hay 116 cadáveres. La mayoría fueron inhumados en una fosa común, y 44 quedaron bajo resguardo en el anfiteatro del Servicio Médico Forense de la capital.

Fuente:Excélsior