‘Haré entrar en razón a Trump’: AMLO

Andrés Manuel López Obrador aseguró que hará entrar en razón al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lo anterior lo publicó el diario Reforma.

Horas después de que se diera a conocer que Trump presionó a Enrique Peña Nieto para que no se pronunciara públicamente sobre el financiamiento del muro fronterizo, el morenista anunció que reanudará sus giras en ese país para expresar solidaridad a los migrantes.

“El día 29 de este mes voy a estar en Los Ángeles, California, para volver a expresar nuestro apoyo a los migrantes del mundo frente a esta embestida de Donald Trump; eso es lo que estamos haciendo, no vamos a faltarle al respeto a Trump, pero lo vamos a hacer entrar en razón, el que no se resuelve nada con muros, que no se va a resolver nada militarizando las fronteras.

“Tiene que procurarse la cooperación para el desarrollo, tiene que haber una política distinta para que haya crecimiento económico en todos los países de América Latina, que haya empleo, que haya bienestar, y así se va a resolver el problema migratorio y todos los problemas sociales, no con el uso de la fuerza”, declaró desde Quito.

Tras reunirse en privado con el Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, López Obrador reiteró que su movimiento es para defender a los migrantes de todas las nacionalidades que buscan en Estados Unidos la oportunidad de vivir libres de pobreza.

“Nosotros siempre vamos a defender a los mexicanos que por necesidad se han tenido que ir a buscar la vida a Estados Unidos; nadie se va por gusto, se va por necesidad.

“Pero no sólo a nuestros paisanos los estamos defendiendo, estamos defendiendo a todos los migrantes del mundo, porque es un derecho humano el vivir libres de miseria, el buscarse la vida de manera honrada, eso es lo que hacen todos los migrantes, van a buscarse la vida, a trabajar de manera honrada, no son delincuentes, y se les debe de respetar”, asentó.

Plantea que el Papa intervenga en Venezuela

El dirigente de Morena planteó que el Papa Francisco debería fungir como mediador en Venezuela a fin de que el conflicto civil se resuelva de manera pacífica.

Se trata de la primera vez que el morenista emite una opinión pública sobre la represión del Gobierno de Nicolás Maduro contra ciudadanos opuestos al régimen.

Aunque insistió en su postura de la no intervención en los asuntos internos de otros países, López Obrador sostuvo que las partes enfrentadas en Venezuela deben resolver las diferencias mediante el acuerdo.

“Nosotros no nos metemos en asuntos de otros países, acabo de hacer referencia a los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, sí deseamos que haya diálogo entre las partes, que se enfrente el conflicto, que haya el convencimiento de la necesidad de un acuerdo, que no haya violencia.

“Pienso (…) que debe de tomarse en consideración la posibilidad de la intervención del Papa Francisco como mediador y buscar el acuerdo entre las partes, no la confrontación, no la violencia, eso es lo que puedo opinar”, compartió desde Quito.

El tabasqueño relató que en su encuentro privado con el Presidente ecuatoriano, en el Palacio de Carondelet, abordaron la corrupción, las campañas negras y la difusión del miedo en los procesos electorales en México.