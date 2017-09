Harán lo posible porque Borge no sea juzgado en México

La defensa del ex gobernador de Quinta Roo Roberto Borge Angulo –recluido desde el 10 de junio pasado en la cárcel El Renacer, en Panamá– está a la espera de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, se pronuncie en la viabilidad de la extradición para interponer otro recurso legal y evitar que sea juzgado ante las autoridades mexicanas.

“La Cancillería (panameña) tiene un periodo que no está delimitado por la ley y tiene dos opciones: solicitarle a México más pruebas que avalen la petición de extradición o proceder con el expediente administrativo, pero esa decisión que adopte es objeto de acciones legales”, sentenció Arturo González Baso, quien forma parte de los abogados de Borge.

Aseguró que pondrán en ejecución otros recursos una vez que la dependencia disponga de la extradición.

“La ley procesal panameña prevé que en esa eventualidad nosotros podemos recurrir ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a través de un incidente de objeción, en su momento nosotros vamos a ejecutar todas las acciones que la ley y los tratados nos permita en este proceso”, aseguró el litigante en una entrevista con 24 HORAS.

Recordó que el pasado 17 de agosto presentaron el hábeas corpus para solicitar su libertad, pero la acción no prosperó; uno de los argumentos consistió en que el ex priista fue detenido el 4 de junio en vuelo con destino a París, Francia, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen de Panamá.

SUFRE PÉRDIDA DE LA CONSCIENCIA

Respecto a la salud del ex mandatario, González señaló que éste padece un síncope vasovagal, que es pérdida de la consciencia transitoria causada por una disminución del flujo sanguíneo cerebral de corta duración y puede surgir por un sinnúmero de situaciones como estrés.

Recordó que su cliente ha sido tratado dos veces en un hospital por este problema, sin embargo no cuenta con un cardiólogo.

González dijo que han solicitado “que sea sometido a estudios por parte de especialistas y no es algo que nace de una opinión del abogado, fue sometido a evaluación por el Instituto de Medicina Forense y Criminológica del Ministerio Público que expresaron que era urgente someterlo a varios análisis por parte de especialistas en cardiología y gastroenterología”.

El litigante manifestó que el ex gobernador sufre desmayos constantes y que comparte una celda con once detenidos, “a Dios gracias ellos son los que lo han levantado de esos desvanecimientos que sufre, él no está aislado”.

CONÓCELO

Roberto Borge gobernó Quintana Roo entre 2011 y 2016

Proviene de una familia de políticos, es sobrino de Miguel Borge Marín, quien fuera gobernador de Quintana Roo a finales de 1987-1993.

Inició su carrera política en la administración pública en 2002 desempeñándose como encargado de Relaciones Públicas de la Secretaría de Desarrollo Económico, durante la gubernatura de Joaquín Hendricks Díaz.

A los 30 años de edad consiguió ser el gobernador más joven de la República, tras ganar la elección de 2010 con 52% de los votos.

El 31 de mayo de 2017, un juez del Estado de México le giró una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, girado por el juzgado de distrito especializado en el nuevo sistema con sede en Nezahualcóyotl.

Al ex mandatario se le siguen cuatro causas penales: fuero federal, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita; causas del fuero común; delitos de peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública

Fuente: 24 Horas