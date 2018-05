Hablan “Mars” y “El Bronco” sobre el sistema retrógrada

Tras el polémico video donde ‘Mars Aguirre’ anunció su libre decisión de abandonar la prepa, la chica de apenas 17 años resurgió de las sombras para retar a los candidatos a la presidencia de México a una entrevista.

Hasta el momento el único que le ha contestado es el candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, que durante su encuentro lamentó que el resto no haya accedido, ya que “la generación de ‘La Mars’ es muy importante”.

También confesó que el sistema educativo no esté actualizado y no brinda lo necesario para los jóvenes, aunque dijo no estar contento con su decisión de dejar los estudios. Sin embargo, la menor de edad que no podrá votar en estas elecciones, le recordó que las aulas nunca fueron lo que ella esperaba.

“Yo he estado en más de 10 escuelas y hay algunas mejores pero nunca satisfacían lo que yo necesitaba”, le recalcó Aguirre, a lo que Rodríguez Calderón aceptó que la tecnología es una gran herramienta para prepararse.

Asimismo, ‘La Mars’ le contó que cuando ella no asistía a clases, su promedio final era de 9,8 por lo que los maestros la decepcionaban al no retarla, pero él no pareció de acuerdo. “Tú eres rebelde y atrevida, la educación no tiene que ser igual para todos. Pero también me gustaría que así como eres, propusieras algo para México”, le subrayó.

Entonces, la joven propuso quitar a todos los maestros que no están capacitados y buscar la manera de motivar al alumno, pues planea regresar a clases el próximo agosto, aunque prometió revelar los detalles más tarde.