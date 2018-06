Guerrero ya rebasa los 100 feminicidios en cinco meses

Hasta el 30 de mayo de este año, 108 mujeres han sido asesinadas, alertó nuevamente Marina Reyna Aguilar, miembro de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres e integrante de la Comisión de Seguimiento a la Alerta de Género.

La cifra es alarmante considerando que aún no se llega a la mitad del año y que en 20 días se cumple un año de que fuera emitida la alerta de género en nueve de los municipios más violentos de Guerrero, señaló la activista.

Consideró que no se le está dando la importancia a la cifra de feminicidios en Guerrero, lo cual propicia que no se valore la vida de las mujeres y a estas alturas del año y con estas cifras, no se ha emitido una declaratoria de desastre humanitario, como colectivos de desaparecidos lo han planteado ante el gobierno federal.

Tras la declaratoria de la Alerta de Género en 2017 y dadas las condiciones de esta entidad, expuso que se debería estar en sesión permanente y sólo se han realizado dos en un año: una en diciembre del año pasado y la última hace dos semanas.

“Es una emergencia esto, es una situación donde no ha cesado la violencia contra las mujeres sino al contrario, se está incrementando y eso es más que elemento suficiente para que las autoridades estatales y municipales estén trabajando de manera coordinada para frenar la violencia contra las mujeres, y es lo que no hemos visto”, dijo.

Desde el principio reconoció, hubo resistencias por parte del gobierno para aceptar la Alerta de Género y posteriormente su ampliación a Chilapa, porque evidencia al Estado, evidencia que muchas cosas que por mandato de ley deberían haber estado haciendo no las habían hecho, ya había muchas omisiones.

Y aunque finalmente se aceptó el mecanismo, no han estado cumpliendo con sus responsabilidades, en los ámbitos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, tampoco está funcionando el banco estatal de datos así como los mecanismos de búsqueda.

En Guerrero, el único mecanismo que está en marcha es la “Alerta Ámber”, para la búsqueda de niños, niñas y adolescentes, mientras que el protocolo “Alba”, para la búsqueda de mujeres no ha sido puesto en marcha.

“Ya vamos a hacer el año de que se declaró la alerta de género, el 22 de junio del 2017, esto qué quiere decir, que Guerrero ya emitió un informe a la Conavim, pero en ese informe hay muchas cosas que en la realidad no son un hecho”, acusó.

El Observatorio explicó, está dando seguimiento a esta serie de medidas que debieron haberse adoptado y participando en las sesiones de las comisiones, pero sólo se ha sesionado dos veces, pero no hay un avance, y una vez cumplido el año se hará un balance y se señalarán las deficiencias.

“Lo que queremos es que eso que informen sea una realidad que sea efectivo, no estamos de acuerdo a la simulación y lo vamos a señalar, si es un problema y creemos que el estado tiene otras prioridades y la vida de las mujeres no es importante para ellos”, concluyó.

Fuente: SDP Noticias