Golpiza a chico gay en el Metro solidariza al mundo contra la homofobia

Diego Martos fue agredido verbal y físicamente por un grupo de cuatro chicos mientras viajaba en la estación Urquinaona de Barcelona, España. Los golpes, según el relato de la víctima, se habrían originado por la homofobia.

“Cuatro chicos han entrado y han decidido vacilarme. Primero me he callado y me he cambiado de sitio y me han seguido. Le he dicho a uno: ‘¿Y a ti qué te pasa?’. Pero se ha levantado y me ha dicho que se lo dijera de hombre a hombre. He decidido ignorarle. Después me ha dicho: ‘Claro es que no eres hombre, eres un maricón'”, narró Martos.

Hoy, mientras acudía a su puesto de trabajo, a las 6:00 de la mañana, en el Metro de Barcelona, Diego sufrió una brutal agresión por parte de cuatro jóvenes que le persiguieron y le dieron una paliza. Ninguna agresión sin respuesta. Solidaridad con la víctima. Máxima repulsa. pic.twitter.com/jPA6GpvjMz — UGT DIVERSA 🌈 (@UGTDiversa) January 12, 2019

Aunque Diego solicitó ayuda por el interfono del Metro, nadie le ofreció una solución y cuando planeaba tomar las escaleras fue derribado por sus agresores. “Al principio me defendí y dos acabaron en el suelo. Pero eran cuatro contra mí, así que me encogí a esperar que pasara“, contó.

Las lesiones terminaron en seis puntos, una enorme cicatriz, indignación en redes sociales y el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona exigiendo resultados en contra de los crímenes de odio. “No podemos naturalizarlo y quedarnos con los brazos cruzados. Haremos todo lo posible para que estos hechos no queden impunes”, dijo Jaume Asens.

Fuente: SDP Noticias