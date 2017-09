Gobierno federal usó 128 empresas fantasma para desviar 3 mil 433 md

Ya sabemos, Javier Duarte utilizó un burdo mecanismo para desviar recursos públicos: le entregó contratos a empresas que no existían y que no daban los servicios para los que eran contratadas. El dinero, en realidad, terminaba en el bolsillo de los funcionarios.

Por eso está en la cárcel.

Pero el exgobernador de Veracruz no inventó este procedimiento.

El gobierno federal, a través de 11 dependencias, lo ha utilizado una y otra vez para desviar miles de millones de pesos. Solo al revisar las Cuentas Públicas 2013 y 2014, por ejemplo, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones.

Los 7 mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen.

La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente, y Petróleos Mexicanos —en la gestión de Emilio Lozoya— son las tres principales dependencias responsables de este mecanismo que el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, no duda en calificar como un fraude millonario.

Este fraude, eso sí, es más sofisticado del que usó Javier Duarte.

La diferencia radica en que aquí el gobierno no entrega los contratos directamente a las empresas, sino que primero los da a ocho universidades públicas y éstas lo dan después a las empresas. Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos de “comisión”, aunque no hayan dado ningún servicio.

Este primer paso ya había sido detectado por la Auditoría Superior de la Federación e incluso lo había calificado de ilegal.

Animal Político y MCCI decidieron seguir la pista del dinero y revisar qué hacían las universidades con esos montos y cuáles eran las empresas seleccionadas para estos “trabajos”.

Luego de reportear en seis estados, revisar miles de documentos, y visitar decenas de supuestos domicilios, la investigación concluye y prueba que 3 mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma y cuyos socios viven en barriadas. Mil millones de pesos más fueron la comisión para las universidades y el resto sirvió para, supuestamente, contratar servicios. En muchos casos, no hay evidencia documental de que estos hayan existido.

Estas son las pruebas y los testimonios de este fraude millonario.

La Estafa Maestra: El gobierno contrata empresas fantasma y desvía más de 3.4 mil millones de pesos

Sedesol: ¿Dónde quedó el dinero para los más pobres?

Pemex: empresas de funcionarios y costos inflados

Un empresario de 735 millones en el ‘Tepito’ de Villahermosa

“Sí, es un fraude”: ASF

El Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, calificó como “un claro acto de corrupción” la estafa que involucra 7 mil 670 millones de pesos, la cual se reveló tras una investigación de Animal Político y MCCI.

Así se logró la Estafa

La Estafa Maestra se hizo entregando 7 mil 670 millones de pesos en contratos ilegales. Participaron 11 dependencias federales, 8 universidades y más de 50 funcionarios

Cómo violaron la ley

Numeralia

517

solicitudes de información

186

empresas investigadas en 6 entidades: Tabasco, Ciudad de México, Campeche, Estado de México, Nuevo León y Chiapas.

85

direcciones de

empresas visitadas

21

direcciones de

accionistas visitadas

100+

entrevistas a vecinos, encargados y supuestos accionistas de empresas

24

solicitudes de entrevista con los titulares de dependencias y universidades

4

entrevistas con especialistas en materia fiscal

1

base de datos con 13 mil 950 celdas

1

entrevista con el Auditor Superior de la Federación

1

entrevista con la Directora general de normatividad mercantil de la Secretaría de Economía

Análisis de:

100

actas constitutivas

43

declaraciones de funcionarios públicos

12

Auditorías forense a dependencias y universidades

5

procesos de licitación

5

declaraciones de impuestos de empresas

7

leyes y reglamentos federales

Cada una de las 186 empresas fueron rastreadas en 9 fuentes de información:

Registro Público de Comercio

Sitio Oficial del Sistema de Información Empresarial Mexicano

Compranet

Contratobook

Registro Único de Proveedores y Contratistas

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)

Listado de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes y listados definitivos del SAT

Secretaría de Economía a través de solicitudes de información.

Portales de Obligaciones de Transparencia de las dependencias públicas.

