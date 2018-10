Gobierno Federal manejará nómina de los maestros para evitar corrupción: AMLO

Al tocar ese punto, López Obrador “pidió a las organizaciones democráticas” que se oponen a que el gobierno federal entrante maneje la nómina docente, practicar la democracia y conocer la opinión de los maestros.

“Que le pregunten a los maestros qué quieren, que se le regrese la nómina a los estados o que la maneje el nuevo gobierno para que se garantice que hay aumentos y sea mejor el salario de los trabajadores de la educación; eso es lo que se va a consultar, nada de que devuélvanos la nómina sino no se consulta a los maestros, no, pero sí protestan mucho se los devolvemos. ¿A ver qué van a decir los maestros sobre este asunto? Vamos a cumplir todos los compromisos, pero no vamos a permitir la corrupción ni en el gobierno, ni en las universidades, ni en los sindicatos”, sentenció.

En el mitin donde repasó los compromisos a impulsar en el Estado de México durante su gobierno, López Obrador reiteró su decisión de “cancelar o abolir” la mal llamada reforma educativa.