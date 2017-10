Gobierno busca nuevas sedes para dependencias dañadas por sismo

El gobierno de la Ciudad de México busca nuevas sedes para reubicar a personal de las Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), de Salud (Sedesa), de Gobierno (Segobcdmx), del Trabajo (STyFE), de Desarrollo Social (Sedeso) y de la Oficialía Mayor después de que los inmuebles en donde tenían sus oficinas resultaros afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre.

El mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera, informó que los edificios ubicados en Xocongo 225 y 58, San Antonio Abada 122 e Insurgentes centro 149, lo primeros dos, propiedad del gobierno capitalino, y el resto estaban en arrendamiento.

Estos edificios requerirán una intervención que llevará más tiempo, que no permite regresar de inmediato a las labores y por lo tanto el gobierno de la ciudad, estará tomando otras acciones. El Oficial Mayor está encargado, de que la próxima semana las áreas de Seduvi, de Sedesa, de la Secretaría de Gobierno, Oficialía Mayor, Secretaría del Trabajo y la Sedeso, estén encontrando sus ubicaciones. Con el criterio que ya he platicado yo con ustedes, a fin de que no haya un gasto superior a los gastos que ya se tienen autorizados”, indicó Mancera Espinosa.

Por su parte el Oficial Mayor, Jorge Silva, comentó que el 98 por ciento de la administración capitalina opera sin contratiempos y en aquellos casos que fue necesario, se trasladó a los trabajadores a oficinas alternas.

Reiteró los inmuebles que se rentarán no tendrán un costo extra a lo que ya se pagaba. Además, dijo continúa la revisión de los edificios en donde hay oficinas de la administración capitalina para garantizar la integridad de la clase trabajadora.

Fuente: Excélsior