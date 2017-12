Gobernador de Guanajuato planea vetar Halloween por decreto

Frente a los problemas que aquejan a Guanajuato como la inseguridad, escaso desarrollo social, el rezago educativo, el gobernador Miguel Márquez Márquez planea firmar un decreto gubernamental para prohibir la celebración del Halloween, por no ser una tradición de México.

Ante profesores, el gobernador reprochó que los estudiantes excluyan las tradiciones del país para adoptar las de otros lugares.

Miguel Márquez aseveró que si de un estudio que realice la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), determina que los estudiantes ya olvidan las tradiciones mexicanas, se firmaría en decreto la prohibición de las celebraciones de otros países.

“Nos están ganando ese tipo de tradiciones y no sería deseable ni bueno para el país”, declaró Márquez en entrevista. Reportera: Entonces, ¿no fue un comentario serio en relación a que se prohíba de verdad el Halloween? MMM: ¡Ah, claro! ¡Claro! Si a mí los maestros, la misma SEG haciendo un estudio, un análisis, porque el mío es muy superficial, pero se detecta que esto está generando que nuestras niñas y nuestros niños estén dejando de lado nuestras tradiciones por asumir otras, lo firmo con gusto.

Expuso que mientras en otros países se reconocen las tradiciones y la cultura de México, aquí se adoptan celebraciones de otras culturales que significan consumismo.

Márquez afirmó que las tradiciones de México van encaminadas a realzar los valores y el amor, por eso es que no debe permitirse que los estudiantes olviden sus celebraciones.

“Soy un convencido de nuestra tradición y cultura, que son Patrimonio de la Humanidad y no es posible que estemos importando tradiciones que no son nuestras, que son puro consumismo, es pura mercadotécnica, no tienen fondo. Vemos nuestras tradiciones y todas encierran valores, unidad familiar, vemos el amor, el respeto, el cuidado a la naturaleza, respeto a nuestros antepasados”.

Entre las tradiciones del país se encuentra el Día de Muertos, Día de las Madres, Día del Niño, las Posadas, entre otras.

