Gobernación presionó a Santiago Nieto para no insistir en su regreso a la FEPADE: Barbosa

Santiago Nieto fue presionado por la Secretaría de Gobernación (Segob) para dejar de intentar que el Senado de la República objetara su remoción en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), aseguró Miguel Barbosa, senador de la bancada PT-Morena.

En entrevista con Aristegui Noticias, el legislador aseguró: “Supimos que la Secretaría de Gobernación (…) siempre presionando a Nieto, amenazándolo con meterlo a la cárcel, procesarlo por un conjunto de cosas, muchas de ellas administrativas, y finalmente entre jueves y viernes (de la semana pasada) se lleva a cabo esta presión y lo hacen firmar la carta”.

Según el legislador experredista, dicha presión “nos consta porque tenemos los dichos de las personas involucradas de que fue previa amenaza la carta que firmó Santiago Nieto; ¡lo amedrentaron! y no tuvo grandeza Santiago Nieto para poder haberse presentado con mucha dignidad y poder denunciar esas amenazas y poder exigir el cumplimiento del procedimiento de control parlamentario constitucional”.

“Yo ya dije lo que puedo decir, no quiero dar más elementos que pongan a Santiago Nieto en riesgo. Yo me quedo en esa parte (…) es el endurecimiento del régimen, simple y sencillamente ya no tienen límites, las gentes del poder, para acomodar las cosas a su favor y más cuando se trata de asuntos político-electorales, porque en eso convirtieron el tema de la remoción de Santiago Nieto”.

El senador poblano afirmó que la carta que la semana pasada Nieto Castillo envió al Senado para desistirse de su intención de quedarse en la FEPADE “está elaborada para crear la condición de que ahí terminaba todo”.

Incluso, comentó: “Se lo pueden preguntar” a Nieto, para confirmar la amenaza. “Ojalá diera la cara Gobernación también”, dijo.

Luego, insistió: “De que existió, existió (la presión), fue la conclusión de un preámbulo de reuniones, amenazas, juntas, que le fueron proponiendo y que finalmente se concretó. Nosotros nos enteramos de esto cuando ya había pasado”.

Miguel Barbosa consideró que Santiago Nieto debió comparecer ante la cámara alta, aunque se desistiera de intentar volver a la FEPADE.

“Lo pensaron perfectamente para que esa carta tuviera el alcance de matar el tema (…) ahora se ve de puente el Senado una semana, ¡qué vergüenza!”, lamentó.

Barbosa reconoció que en el Senado “quedamos en falta por no tener la firmeza los grupos parlamentarios que habíamos hecho un bloque legislativo -PAN, PT y PRD-, para poder hacer cumplir la ley. Lo que hizo el PRI es un procedimiento ilegal para matar el asunto en los primeros días, no lo consiguió, se formó un gran escándalo, la agenda de ellos es ponerse de acuerdo para sacar los temas entre ellos”.

