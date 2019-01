GiGaLiFi, la empresa mexicana que ofrecerá Internet por medio de la luz

El futuro del acceso al Internet podría estar colgado en el techo de tu casa, sobre el escritorio de tu cuarto e incluso encima del buró de tu cama, o al menos eso es lo que plantea una fabricante mexicana de lámparas LED: GiGaLiFi.

La empresa anunció este miércoles que colaborará con diversos grupos tecnológicos en la creación de una tecnología que permitirá transmitir datos por medio de la luz que emiten las lámparas convencionales, como las que tienes en tu hogar.

#LiFi is a telecommunications technology that turns light into a service, making a LED spotlight into a transmitter of information such as data, voice and video

💡➡️💻 https://t.co/hfMfH27lYC#Technology #SmartCities #IoT #Science #LiFi #internet #GiGaLiFi pic.twitter.com/rIcaW3SXaa

